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Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для життя на ходу.
Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги
Створено для життя на ходу.
Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено для життя на ходу.
Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Електронна танцювальна музика чи рок, класика чи хіп-хоп – ці навушники найвищої якості дозволяють чути все це так, ніби ви знаходитесь у студії. Збалансовані динаміки відтворюють яскраві високі частоти та насичений природний вокал. Динамічні драйвери забезпечують відтворення глибоких, точних басів та розкішних інструментальних текстур.
Де б ви не були, ці справжні бездротові навушники створюють ідеальний акустичний простір, у якому ніщо вам не заважає. Гібридна система шумопоглинання використовує ультрасучасне обладнання та вдосконалену технологію обробки аудіо для блокування небажаних звуків. Ковпачки вушних вкладишів із піноматеріалу Comply з ефектом шумопоглинання сприяють зануренню та гарантують надійне, комфортне прилягання у вусі.
Пориньте в такий же унікальний стиль, як і ваша музика. Круглі деталі з полірованого металу на цих вражаючих навушниках – це справжній дизайн Fidelio. Рельєфна шкіра Muirhead надає вигнутому металевому футляру для заряджання м’якості та вишуканості.
Кілька мікрофонів і спеціальний алгоритм зосереджуються на звучанні вашого голосу, а також знижують рівень шуму з навколишнього середовища. Фільтрується навіть шум вітру, тому вас буде добре чути, якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє налаштувати рівень шумопоглинання, перемикаючись між попередньо встановленими режимами. Його також можна використовувати для увімкнення функції компенсації шуму вітру. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати частотне підсилення на свій смак.
Сенсорні елементи керування спрощують керування, а багатоточкове з’єднання Bluetooth дозволяє під’єднатися до телефону (iOS або Android) та планшету одночасно. Функція швидкого з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє з'єднатися в пару із сумісним пристроєм Android одним дотиком.
Незалежно від того, яку послугу потокового аудіо ви використовуєте, ці справжні бездротові навушники забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшету, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.
Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати й насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також, коли навушник виймають із вуха, відтворення музики призупиняється, тому ви не пропустите жодного такту. Футляр можна заряджати бездротовим способом.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
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