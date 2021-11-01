Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Fidelio

    Справжні бездротові навушники

    T1WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Створено для життя на ходу. Створено для життя на ходу. Створено для життя на ходу.
      -{discount-value}

      Fidelio Справжні бездротові навушники

      T1WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Створено для життя на ходу.

      Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги

      Fidelio Справжні бездротові навушники

      Створено для життя на ходу.

      Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги

      Створено для життя на ходу.

      Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги

      Fidelio Справжні бездротові навушники

      Створено для життя на ходу.

      Рухайтеся в ритм музики. Чітке та об’ємне звучання цих високоякісних бездротових навушників переносить вас у серце міксу. Наша найкраща технологія шумопоглинання й надійна та комфортна фіксація у вусі забезпечують максимальний ефект занурення, де б ви не були. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Fidelio

        Fidelio

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено для життя на ходу.

        • Природне звучання Fidelio
        • Noise Canceling Pro+
        • Зменшення шуму вітру
        • Універсальна посадка преміум-класу
        Philips Fidelio. Насичений, природний звук

        Philips Fidelio. Насичений, природний звук

        Електронна танцювальна музика чи рок, класика чи хіп-хоп – ці навушники найвищої якості дозволяють чути все це так, ніби ви знаходитесь у студії. Збалансовані динаміки відтворюють яскраві високі частоти та насичений природний вокал. Динамічні драйвери забезпечують відтворення глибоких, точних басів та розкішних інструментальних текстур.

        Занурення в будь-якому місці. Noise Canceling Pro+

        Занурення в будь-якому місці. Noise Canceling Pro+

        Де б ви не були, ці справжні бездротові навушники створюють ідеальний акустичний простір, у якому ніщо вам не заважає. Гібридна система шумопоглинання використовує ультрасучасне обладнання та вдосконалену технологію обробки аудіо для блокування небажаних звуків. Ковпачки вушних вкладишів із піноматеріалу Comply з ефектом шумопоглинання сприяють зануренню та гарантують надійне, комфортне прилягання у вусі.

        Створено для поціновувачів звуку. Високоякісний дизайн Fidelio

        Створено для поціновувачів звуку. Високоякісний дизайн Fidelio

        Пориньте в такий же унікальний стиль, як і ваша музика. Круглі деталі з полірованого металу на цих вражаючих навушниках – це справжній дизайн Fidelio. Рельєфна шкіра Muirhead надає вигнутому металевому футляру для заряджання м’якості та вишуканості.

        Чіткий звук під час дзвінка. Зниження шуму вітру.

        Чіткий звук під час дзвінка. Зниження шуму вітру.

        Кілька мікрофонів і спеціальний алгоритм зосереджуються на звучанні вашого голосу, а також знижують рівень шуму з навколишнього середовища. Фільтрується навіть шум вітру, тому вас буде добре чути, якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє налаштувати рівень шумопоглинання, перемикаючись між попередньо встановленими режимами. Його також можна використовувати для увімкнення функції компенсації шуму вітру. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати частотне підсилення на свій смак.

        Сенсорні елементи керування та легке під’єднання

        Сенсорні елементи керування та легке під’єднання

        Сенсорні елементи керування спрощують керування, а багатоточкове з’єднання Bluetooth дозволяє під’єднатися до телефону (iOS або Android) та планшету одночасно. Функція швидкого з’єднання в пару Google Fast Pair дозволяє з'єднатися в пару із сумісним пристроєм Android одним дотиком.

        Чудовий звук для потокового аудіо на будь-якому телефоні

        Незалежно від того, яку послугу потокового аудіо ви використовуєте, ці справжні бездротові навушники забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшету, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.

        Більше музики. 48 години відтворення завдяки футляру для заряджання

        Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати й насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також, коли навушник виймають із вуха, відтворення музики призупиняється, тому ви не пропустите жодного такту. Футляр можна заряджати бездротовим способом.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          10 мм + BA
          Чутливість
          103 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          • Гібридна
          • Збалансований якір
          Аудіо високої чіткості
          Так

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro+
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          3 мікрофони
          Мікрофон із системою шумопоглинання
          Так
          Пониження шуму вітру
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Швидке спарення Andriod
          Так
          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Водонепроникність
          IPX4
          Автоматичне вимкнення
          60 хвилин
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник
          Матеріал з’єднання
          • Піноматеріал Comply
          • Силікон

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          9 + 25 год
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          13 + 35 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          60 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          650 мАгод
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Час розмови
          13 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          14 г
          Бездротове заряджання
          Так
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Google Асистент
          • Apple Siri

        • Аксесуари

          Зарядний футляр
          Так
          Піноматеріал Comply
          3 пари (S, M, L)
          Вушні втулки
          6 пар
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри виробу

          Висота
          5,15  см
          Ширина
          8,49  см
          Глибина
          3,24  см
          Вага
          0,109  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,3  см
          Ширина
          9,6  см
          Глибина
          6,2  см
          Вага брутто
          0,342  кг
          Вага нетто
          0,132  кг
          Вага тари
          0,21  кг
          Код EAN
          48 95229 11865 2

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          19,2  см
          Ширина
          10,2  см
          Висота
          18,5  см
          Вага брутто
          1,13  кг
          Вага нетто
          0,396  кг
          Вага тари
          0,734  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11865 6

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          40  см
          Ширина
          22,2  см
          Висота
          39,8  см
          Вага брутто
          9,2  кг
          Вага нетто
          3,168  кг
          Вага тари
          6,032  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11865 9

        • UPC

          UPC
          8 40063 20173 6

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.