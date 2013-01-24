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Дротові навушники-вкладиші

TAE1105BK/00
Загальна оцінка / 5
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    Дротові навушники-вкладиші

    TAE1105BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Ваша музика – Ваш колір

    Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

    Дротові навушники-вкладиші

    Ваша музика – Ваш колір

    Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

    Ваша музика – Ваш колір

    Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

    Дротові навушники-вкладиші

    Ваша музика – Ваш колір

    Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

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      Ваша музика – Ваш колір

      • 8,6-мм динаміки/закритого типу

      Потужні низькі частоти. Чіткий звук

      Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.

      Додайте драйву зі справжнім комфортом

      Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

      Інтегроване дистанційне керування. Перемикання між списком відтворення і викликами

      Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.

      Легко активуйте голосовий помічник телефону

      Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        16  Ом
        Діаметр динаміків
        8,6  мм
        Чутливість
        102 дБ при 1 кГц

      • Під'єднання

        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, симетричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        хромоване
        Тип кабелю
        мідь

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,119  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 11036 0
        Висота
        6,3  см
        Довжина
        17,9  см
        Вага нетто
        0,0441  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,0749  кг
        Ширина
        8,5  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        1,097  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 11036 3
        Висота
        13,9  см
        Довжина
        35,2  см
        Вага нетто
        0,3528  кг
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,7442  кг
        Ширина
        18,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        48 95229 11036 6
        Вага брутто
        0,0335  кг
        Висота
        17,3  см
        Вага нетто
        0,0147  кг
        Кількість виробів
        1
        Вага тари
        0,0188  кг
        Ширина
        5  см
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Розміри виробу

        Глибина
        1,2  см
        Висота
        2,25  см
        Вага
        0,0147  кг
        Ширина
        2,3  см

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