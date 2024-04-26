Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAE1105BL/00
8,6-мм динаміки для виразних басів
Позолочений конектор
Надійна, комфортна фіксація у вусі
Інтегроване ДК для легкого керування
Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.
Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.
Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші