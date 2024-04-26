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  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір
  • Ваша музика – ваш колір

Більше не доступний

Дротові навушники-вкладиші

TAE1105BL/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Чорний
Чорний
Ваша музика – ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування.
Переглянути всі переваги

Ваша музика – ваш колір

  • 8,6-мм динаміки для виразних басів

  • Позолочений конектор

  • Надійна, комфортна фіксація у вусі

  • Інтегроване ДК для легкого керування

Потужні низькі частоти. Чіткий звук

Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.

Додайте драйву зі справжнім комфортом

Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

Інтегроване дистанційне керування. Перемикання між списком відтворення і викликами

Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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