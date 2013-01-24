Ваша музика – Ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика – Ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Ваша музика – Ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика – Ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у Вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.
Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.
Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а Ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.
Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.
Звук
Під'єднання
Конструкція
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу