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    Дротові навушники-вкладиші

    TAE1105PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваша музика – ваш колір Ваша музика – ваш колір Ваша музика – ваш колір
      -{discount-value}

      Дротові навушники-вкладиші

      TAE1105PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваша музика – ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Дротові навушники-вкладиші

      Ваша музика – ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      Ваша музика – ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Дротові навушники-вкладиші

      Ваша музика – ваш колір

      Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги

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        Дротові навушники-вкладиші

        Дротові навушники-вкладиші

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        Ваша музика – ваш колір

        • 8,6-мм динаміки для виразних басів
        • Позолочений конектор
        • Надійна, комфортна фіксація у вусі
        • Інтегроване ДК для легкого керування

        Потужні низькі частоти. Чіткий звук

        Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.

        Додайте драйву зі справжнім комфортом

        Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.

        Інтегроване дистанційне керування. Перемикання між списком відтворення і викликами

        Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.

        Легко активуйте голосовий помічник телефону

        Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.

        Ергономічна акустична трубка. 3 розміри гумових ковпачків навушників-вкладишів

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        Плаский кабель для меншого сплутування

        -

        Потужні 8,6-мм неодимові динаміки. Позолочений конектор

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        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Діаметр динаміків
          8,6 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          10 мВт
          Чутливість
          102 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Покриття конектора
          позолочене
          Конектор
          3.5  мм

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          35.2  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          18.5  см
          Вага брутто
          1.097  кг
          Висота
          13.9  см
          Код GTIN
          1 48 95229 11193 3
          Вага нетто
          0.36  кг
          Вага тари
          0.737  кг

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          17.9  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          8.5  см
          Висота
          6.3  см
          Вага нетто
          0.045  кг
          Вага брутто
          0.1304  кг
          Вага тари
          0.0854  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11193 0

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.3  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          5  см
          Глибина
          2.5  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11193 6
          Вага брутто
          0.03  кг
          Вага нетто
          0.015  кг
          Вага тари
          0.015  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          2.25  см
          Ширина
          2.3  см
          Глибина
          1.2  см
          Вага
          0.013  кг

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий
          Стиль носіння
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • UPC

          UPC
          8 40063 20218 4

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Навушники
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            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
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