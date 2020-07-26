Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ваша музика – ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика – ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Ваша музика – ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваша музика – ваш колір
Ці дротові навушники-вкладиші дозволять насолоджуватися музикою у вашому власному стилі. Вони відтворюють відмінні баси, чудово виглядають і комфортно сидять у вусі. Хочете скористатися голосовим асистентом на телефоні? Просто натисніть кнопку дистанційного керування. Переглянути усі переваги
Дротові навушники-вкладиші
Усього:
recurring payment
Яке життя у дорозі без улюблених мелодій? Ці навушники забезпечують потужні низькі частоти з потужних 8,6-мм неодимових динаміків і мають позолочений конектор.
Ергономічна акустична трубка і три розміри взаємозамінних гумових ковпачків навушників-вкладишів забезпечують комфортне прилягання у вусі. Насолоджуйтеся кожним звуком улюблених мелодій.
Відповідайте на виклики і призупиняйте список відтворення, не торкаючись смартфону. Це чудово, якщо незабаром лунатиме відрізок музики з потужними басами, а ви не хочете пропускати найкращі фрагменти.
Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.
-
-
-
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Конструкція
UPC
Голосовий помічник
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.