Ваші ритми. Ваш стиль.
Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваші ритми. Ваш стиль.
Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги
Ваші ритми. Ваш стиль.
Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваші ритми. Ваш стиль.
Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги
Переживайте найкращі моменти танцмайданчика знову і знову. 32-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти та чіткий звук. Конструкція закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, тому Ви можете насолоджуватися кожною секундою улюблених доріжок.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.
Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.
Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.
Розміри виробу
Звук
Розміри упаковки
Під'єднання
Зручність
Зовнішня коробка
Конструкція