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Накладні навушники

TAH4105BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Ваші ритми. Ваш стиль. Ваші ритми. Ваш стиль. Ваші ритми. Ваш стиль.
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    Накладні навушники

    TAH4105BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Ваші ритми. Ваш стиль.

    Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

    Накладні навушники

    Ваші ритми. Ваш стиль.

    Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

    Ваші ритми. Ваш стиль.

    Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

    Накладні навушники

    Ваші ритми. Ваш стиль.

    Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

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      Ваші ритми. Ваш стиль.

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладні
      • Компактне складання

      Насичені низькі частоти, чіткий звук

      Переживайте найкращі моменти танцмайданчика знову і знову. 32-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти та чіткий звук. Конструкція закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, тому Ви можете насолоджуватися кожною секундою улюблених доріжок.

      Легка, регульована м’яка дуга на голову

      Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

      Плаский складаний дизайн для легкого зберігання

      Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

      Інтегроване дистанційне керування. Легке керування музикою та викликами

      Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.

      Компактна складана конструкція для легкої портативності

      Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

      Технічні характеристики

      • Розміри виробу

        Висота
        18,5  см
        Ширина
        16,5  см
        Глибина
        4  см
        Вага
        0,153  кг

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Мембрана
        ПЕТ
        Чутливість
        106 дБ
        Тип
        динамічний

      • Розміри упаковки

        Висота
        22,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глибина
        5  см
        Вага брутто
        0,26  кг
        Вага нетто
        0,153  кг
        Вага тари
        0,107  кг
        Код EAN
        48 95229 10968 1

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        21,2  см
        Ширина
        17  см
        Висота
        24  см
        Вага брутто
        0,96  кг
        Вага нетто
        0,459  кг
        Вага тари
        0,501  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10968 8

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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