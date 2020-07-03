Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAH4105WT/00
32-мм динаміки/закритого типу
Легка дуга на голову
Компактне складання
Переживайте найкращі моменти танцмайданчика знову і знову. 32-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти та чіткий звук. Конструкція закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, тому ви можете насолоджуватися кожною секундою улюблених доріжок.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Плюси
barva, udobje, so lahke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke