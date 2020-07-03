КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.
  • Ваші ритми. Ваш стиль.

Більше не доступний

3000 seriesНакладні навушники

TAH4105WT/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Ваші ритми. Ваш стиль.
Почувайтесь так, наче ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати вашій музиці стилю.
Переглянути всі переваги

Ваші ритми. Ваш стиль.

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Легка дуга на голову

  • Компактне складання

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Переживайте найкращі моменти танцмайданчика знову і знову. 32-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти та чіткий звук. Конструкція закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, тому ви можете насолоджуватися кожною секундою улюблених доріжок.

Легка, регульована м’яка дуга на голову

Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

Плаский складаний дизайн для легкого зберігання

Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Плюси

barva, udobje, so lahke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.