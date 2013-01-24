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    Накладні навушники

    TAH4105RD/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваші ритми. Ваш стиль. Ваші ритми. Ваш стиль. Ваші ритми. Ваш стиль.
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      Накладні навушники

      TAH4105RD/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваші ритми. Ваш стиль.

      Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

      Накладні навушники

      Ваші ритми. Ваш стиль.

      Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

      Ваші ритми. Ваш стиль.

      Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

      Накладні навушники

      Ваші ритми. Ваш стиль.

      Почувайтесь так, наче Ви щойно ступили на танцмайданчик. Ці накладні навушники забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. М’яка дуга на голову забезпечує комфорт, а матовий колір дозволяє надати Вашій музиці стилю. Переглянути усі переваги

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        Накладні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ваші ритми. Ваш стиль.

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Компактне складання

        Насичені низькі частоти, чіткий звук

        Переживайте найкращі моменти танцмайданчика знову і знову. 32-мм неодимові динаміки забезпечують потужні низькі частоти та чіткий звук. Конструкція закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, тому Ви можете насолоджуватися кожною секундою улюблених доріжок.

        Легка, регульована м’яка дуга на голову

        Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

        Плаский складаний дизайн для легкого зберігання

        Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

        Інтегроване дистанційне керування. Легке керування музикою та викликами

        Відповідайте на виклики. Призупиняйте список відтворення. Робіть це, не торкаючись смартфону. Роз’єм під кутом допомагає тримати навушники під’єднаними до розумного пристрою – це зручно, якщо телефон знаходиться у кишені.

        Компактна складана конструкція для легкої портативності

        Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Чутливість
          106 дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час очікування
          200 год.
          Час розмови
          33* години
          Тривалість відтворення музики
          15*  год.

        • Конструкція

          Колір
          Червоний

        • Розміри виробу

          Висота
          18,5  см
          Ширина
          16,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,153  кг

        • Розміри упаковки

          Висота
          22,5  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,26  кг
          Вага нетто
          0,153  кг
          Вага тари
          0,107  кг
          Код EAN
          48 95229 11026 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2  см
          Ширина
          17  см
          Висота
          24  см
          Вага брутто
          0,96  кг
          Вага нетто
          0,459  кг
          Вага тари
          0,501  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11026 4

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