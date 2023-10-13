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  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
  • Відчуйте ці низькі частоти
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Більше не доступний

Бездротові накладні навушники

TAH4205BK/00

4
| (25) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Синій
Синій
Червоний
Червоний
Чорний
Чорний
Відчуйте ці низькі частоти
Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір.
Переглянути всі переваги

Відчуйте ці низькі частоти

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Компактне складання

  • Час відтворення – до 29 годин

Кнопка підсилення низьких частот. Потужніші баси одним натисненням

Кнопка підсилення низьких частот. Потужніші баси одним натисненням

Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і ви миттєво відчуєте різницю.

29 годин відтворення. Заряджання через USB-C

29 годин відтворення. Заряджання через USB-C

Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.

Легка, регульована м’яка дуга на голову

Легка, регульована м’яка дуга на голову

Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

25

Відгуки

13/10/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова якість за помірну ціну

Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення

Плюси

Зручні, якісні, помірна ціна

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BK Бездротові накладні навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BK Бездротові накладні навушники

28/09/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

25/04/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Dobre słuchawki. Warto

Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.

Плюси

Jakość dźwięku, wykonanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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      Примітки

      1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.