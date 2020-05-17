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    Бездротові накладні навушники

    TAH4205WT/00
    Загальна оцінка / 5
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      Bluetooth

      Бездротові накладні навушники

      TAH4205WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Бездротові накладні навушники

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

      Бездротові накладні навушники

      Відчуйте ці низькі частоти

      Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги

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        Бездротові накладні навушники

        Бездротові накладні навушники

        Усього:

        Відчуйте ці низькі частоти

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Компактне складання
        • Час відтворення – до 29 годин
        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Кнопка підсилення низьких частот. Потужніші баси одним натисненням

        Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і ви миттєво відчуєте різницю.

        29 годин відтворення. Заряджання через USB-C

        Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.

        Легка, регульована м’яка дуга на голову

        Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.

        Плаский складаний дизайн для легкого зберігання

        Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth

        Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Компактна складана конструкція для легкої портативності

        Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Чутливість
          110 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.0
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Зручність

          Тип елементів керування
          Кнопкове

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Складаний дизайн
          Звичайний
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          29
          Час розмови
          21 год
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (навушники)
          250 мАгод
          Ресурс батареї в режимі очікування
          166 год
          Час заряджання
          2
          Швидке зарядження
          15 хв. на 4 години
          Кількість батарей
          1 шт.
          Вага батареї (всього)
          5,3 г
          Можна заряджати
          Так

        • Аксесуари

          Зарядний кабель
          Кабель USB-C
          Короткий посібник
          Так

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2
          Ширина
          17
          Висота
          24
          Вага брутто
          1,043
          Вага нетто
          0,5415
          Вага тари
          0,5015
          Код GTIN
          1 48 95229 11028 8

        • Розміри виробу

          Висота
          18,5
          Ширина
          16,5
          Глибина
          4
          Вага
          0,15

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          22,5
          Ширина
          19,5
          Глибина
          5
          Вага брутто
          0,286
          Вага нетто
          0,1805
          Вага тари
          0,1055
          Код EAN
          48 95229 11028 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20110 1

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