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Більше не доступний
TAH4205BL/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Компактне складання
Час відтворення – до 29 годин
Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
4.0
з 5
25
Відгуки
Ingulez
13/10/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова якість за помірну ціну
Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення
Плюси
Зручні, якісні, помірна ціна
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BK Бездротові накладні навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BK Бездротові накладні навушники
Kryniu
28/09/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Piotr Gołaś
25/04/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Dobre słuchawki. Warto
Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.
Плюси
Jakość dźwięku, wykonanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.