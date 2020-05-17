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Відчуйте ці низькі частоти
Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ці низькі частоти
Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги
Відчуйте ці низькі частоти
Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте ці низькі частоти
Додайте драйву з потужнішими низькими частотами. Ці бездротові накладні навушники мають кнопку підсилення низьких частот, тому Ви можете підсилити їх у будь-який час. Ви отримуєте до 29 годин відтворення, швидке заряджання і стильні матові кольори на вибір. Переглянути усі переваги
Бездротові накладні навушники
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Ці накладні навушники мають потужні 32-мм неодимові акустичні динаміки, які забезпечують чіткі та насичені низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот, і ви миттєво відчуєте різницю.
Ви отримуєте до 29 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо пристрій починає розряджатися, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить відтворення музики протягом 4 годин.
Ці накладні навушники стильних матових кольорів мають м’яку дугу на голову, яка настільки легка, що ви про неї забудете. М’які амбушури чітко позначено для лівого/правого вух і їх можна нахиляти до потрібного кута.
Згорніть свої баси. Амбушури складаються горизонтально і повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і йдіть.
Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її довгим натисненням. Хочете відхилити виклик? Тут допоможе просте натиснення кнопки. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам’ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.
Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Справжня компактна складана конструкція, яка ідеально підходить для мандрівок і дозволяє брати музику усюди.
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Зручність
Конструкція
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