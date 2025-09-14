Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAK2000BL/00
Доступні варіанти
Накладні дротові навушники
Обмеження гучності до 85 дБ
Можливість налаштування. Передача аудіо
Міцні та складані
Ці навушники спеціально розроблені, щоб бути безпечними для юних вух, а їхню гучність обмежено до 85 дБ. Музика, мультфільми, фільми, навчальні відео: що б діти не слухали, ви можете бути спокійні, знаючи, що контент не буде звучати надто голосно.
Маленькі чашки з м’якими амбушурами роблять ці легкі навушники зручними для дітей. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.
Різнокольоровий дизайн навушників вигідно вирізняє їх з-поміж інших, а діти можуть прикрасити їх власними витворами мистецтва! Потрібно просто підняти прозоре віконце на чашках навушників, вставити туди свої малюнки і потім знову закрити віконце.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Плюси
wyglad, dzwiek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Плюси
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Обмеження гучності до 85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.