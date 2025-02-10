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    • Супер безпечні, супер веселі! Супер безпечні, супер веселі! Супер безпечні, супер веселі!

      2000 series Дитячі накладні навушники

      TAK2000MP/00

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      Супер безпечні, супер веселі!

      Дозвольте дітям розважатися з цими яскравими дротяними навушниками! Вони легкі, міцні й мають обмежену гучність для безпечного прослуховування. Запросили друзів? Функція передачі аудіо дозволяє дітям легко з’єднати свої навушники з навушниками друзів, щоб слухати контент разом.

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      2000 series Дитячі накладні навушники

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      2000 series
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      2000 series

      Дитячі накладні навушники

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      Супер безпечні, супер веселі!

      • Накладні дротові навушники
      • Обмеження гучності до 85 дБ
      • Можливість налаштування. Передача аудіо
      • Міцні та складані

      Завжди безпечні, завжди дарують радість. Обмеження гучності до 85 дБ*

      Ці навушники спеціально розроблені, щоб бути безпечними для юних вух, а їхню гучність обмежено до 85 дБ*. Музика, мультфільми, фільми, навчальні відео: що б діти не слухали, ви можете бути спокійні, знаючи, що контент не буде звучати надто голосно.

      Простота використання, комфорт і безпека для дітей

      Маленькі чашки з м’якими амбушурами роблять ці легкі навушники зручними для дітей. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.

      Спільне прослуховування для подвійного задоволення

      Вбудований порт для передачі звуку означає, що ви можете у бездротовий спосіб з’єднати ці навушники, щоб діти могли слухати аудіо разом з одного пристрою. Просто під’єднайте стандартний 3,5-мм кабель для навушників до порту для спільного використання аудіо на цих навушниках, а потім під’єднайте інший кінець кабелю до гнізда для навушників на другій парі навушників.

      Яскравий дизайн з амбушурами, які можна персоналізувати

      Різнокольоровий дизайн навушників вигідно вирізняє їх з-поміж інших, а діти можуть прикрасити їх власними витворами мистецтва! Потрібно просто підняти прозоре віконце на чашках навушників, вставити туди свої малюнки і потім знову закрити віконце.

      Міцні, довговічні та складані

      Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.

      Сумісність із більшістю пристроїв. Кабель 3,5-мм – USB-C у комплекті

      Ці дротові навушники можна під’єднувати до пристроїв через USB-C, що робить їх сумісними з більшістю ноутбуків, телефонів і планшетів. Знімний адаптер роз’єму для навушників і USB-C із прикріпленим 3,5-мм кабелем входить до комплекту.

      Чіткий зв’язок із друзями та родиною

      Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.

      Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування

      Ці навушники виготовлено з перероблених матеріалів, а наша упаковка без вмісту пластику містить перероблений картон, сертифікований FSC, і чорнило на соєвій основі. Щоб уникнути доставки непотрібних кабелів, стандартний 3,5-мм аудіокабель, необхідний для послідовного з’єднання навушників, не входить до комплекту поставки.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Опір
        32 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        20 мВт
        Чутливість
        112 дБ (1 кГц, 179 мВ)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        1,2 м
        3,5-мм роз’єм для навушників
        Так

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        20.30  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        15.00  см
        Вага брутто
        0.910  кг
        Висота
        21.70  см
        Код GTIN
        1 48 95229 15895 2
        Вага нетто
        0.41  кг
        Вага тари
        0.50  кг

      • Розміри упаковки

        Висота
        21.7  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        18.8  см
        Глибина
        4.6  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 15895 5
        Вага брутто
        0.245  кг
        Вага нетто
        0.135  кг
        Вага тари
        0.110  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        18.00  см
        Ширина
        16.00  см
        Глибина
        4.00  см
        Вага
        0.135  кг

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Адаптери в комплекті
        Адаптер із роз’ємом USB-C

      • Конструкція

        Колір
        Пурпурний фіолетовий
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Складаний дизайн
        Пласкі/всередину
        Матеріал з’єднання
        Синтетична шкіра
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20593 2

      Badge-D2C

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      • *Обмеження гучності до 85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.

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