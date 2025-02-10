Спільне прослуховування для подвійного задоволення

Вбудований порт для передачі звуку означає, що ви можете у бездротовий спосіб з’єднати ці навушники, щоб діти могли слухати аудіо разом з одного пристрою. Просто під’єднайте стандартний 3,5-мм кабель для навушників до порту для спільного використання аудіо на цих навушниках, а потім під’єднайте інший кінець кабелю до гнізда для навушників на другій парі навушників.