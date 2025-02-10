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TAK2000CT/00
Супер безпечні, супер веселі!
Дозвольте дітям розважатися з цими яскравими дротяними навушниками! Вони легкі, міцні й мають обмежену гучність для безпечного прослуховування. Запросили друзів? Функція передачі аудіо дозволяє дітям легко з’єднати свої навушники з навушниками друзів, щоб слухати контент разом.Переглянути усі переваги
Доступні варіанти:
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дитячі накладні навушники
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Ці навушники спеціально розроблені, щоб бути безпечними для юних вух, а їхню гучність обмежено до 85 дБ*. Музика, мультфільми, фільми, навчальні відео: що б діти не слухали, ви можете бути спокійні, знаючи, що контент не буде звучати надто голосно.
Маленькі чашки з м’якими амбушурами роблять ці легкі навушники зручними для дітей. М’яку дугу на голову легко регулювати для ідеального прилягання, а на тильній стороні навушників є позначки, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком навушники потрібно одягати.
Вбудований порт для передачі звуку означає, що ви можете у бездротовий спосіб з’єднати ці навушники, щоб діти могли слухати аудіо разом з одного пристрою. Просто під’єднайте стандартний 3,5-мм кабель для навушників до порту для спільного використання аудіо на цих навушниках, а потім під’єднайте інший кінець кабелю до гнізда для навушників на другій парі навушників.
Різнокольоровий дизайн навушників вигідно вирізняє їх з-поміж інших, а діти можуть прикрасити їх власними витворами мистецтва! Потрібно просто підняти прозоре віконце на чашках навушників, вставити туди свої малюнки і потім знову закрити віконце.
Ці навушники виготовлено з міцних, нетоксичних матеріалів, тому вони витримують суворі умови щоденного використання дітьми. Коли ними не користуються, їх можна скласти для зручності зберігання в шухляді. Або ж їх можна скласти внутрішньою стороною всередину, створивши компактний комплект, який легко поміститься в кишеню чи сумку.
Ці дротові навушники можна під’єднувати до пристроїв через USB-C, що робить їх сумісними з більшістю ноутбуків, телефонів і планшетів. Знімний адаптер роз’єму для навушників і USB-C із прикріпленим 3,5-мм кабелем входить до комплекту.
Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.
Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 32-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Що б діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.
Ці навушники виготовлено з перероблених матеріалів, а наша упаковка без вмісту пластику містить перероблений картон, сертифікований FSC, і чорнило на соєвій основі. Щоб уникнути доставки непотрібних кабелів, стандартний 3,5-мм аудіокабель, необхідний для послідовного з’єднання навушників, не входить до комплекту поставки.
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