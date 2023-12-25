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  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
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  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання
  • Миттєве використання

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT1207BK/00

3.9
| (14) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Жовтий
Жовтий
Синій
Синій
Чорний
Чорний
Миттєве використання
Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення!
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Миттєве використання

  • Навушники з комфортною фіксацією

  • Надкомпактний зарядний футляр

  • Захист від бризок/поту IPX4

  • Час відтворення – до 18 годин

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Ці зручні навушники надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

Надкомпактний зарядний футляр USB-C

Надкомпактний зарядний футляр USB-C

Цей надкомпактний футляр забезпечує реальну потужність у маленькому корпусі. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 12 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!

Захист від бризок і поту IPX4

Захист від бризок і поту IPX4

Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

14

Відгуки

2

25/12/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Плюси

Stosunek jakości do ceny

Мінуси

Póki co brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Плюси

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Мінуси

microphone could be better

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

10/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość wykonania

Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri

Плюси

Funkcjonalność

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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