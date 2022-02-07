Захист від бризок і поту IPX4

Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.