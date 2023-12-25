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Більше не доступний
TAT1207YL/00
Навушники з комфортною фіксацією
Надкомпактний зарядний футляр
Захист від бризок/поту IPX4
Час відтворення – до 18 годин
Ці зручні навушники надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Цей надкомпактний футляр забезпечує реальну потужність у маленькому корпусі. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 12 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!
Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
3.9
з 5
14
Відгуки
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Плюси
Stosunek jakości do ceny
Мінуси
Póki co brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Плюси
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Мінуси
microphone could be better
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Konrad499
10/12/2022
Polska
Bardzo dobra jakość wykonania
Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri
Плюси
Funkcjonalność
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless