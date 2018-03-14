Po kilku latach Philips wyłączył wsparcie produktu wyłączając dedykowany serwer. Radio internetowe przestało tym samym działać. Serwis Philips stwierdził, że nic nie można już zrobić. Mam jeszcze odtwarzacz sieciowy Philips NP 2900. Tu na razie dostępne są jedynie stacje z zakładki "ostatnio słuchane". Nie da się nic zrobić; próba resetu do ustawień fabrycznych lub wgrania aktualizacji oprogramowania zakończyłaby się tak jak w WAS7500 brakiem dostępu do serwera.