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Більше не доступний
WAS7500/12
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
2.0
з 5
5
Відгуки
staszek3064
14/03/2018
Polska
super thak you !!! This product is OK
Super sprzęt , brakuje mi tylko oryginalnego pilota
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Sowa2
06/12/2021
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Philips wyłączył serwer - radio bezużyteczne
Po kilku latach Philips wyłączył wsparcie produktu wyłączając dedykowany serwer. Radio internetowe przestało tym samym działać. Serwis Philips stwierdził, że nic nie można już zrobić. Mam jeszcze odtwarzacz sieciowy Philips NP 2900. Tu na razie dostępne są jedynie stacje z zakładki "ostatnio słuchane". Nie da się nic zrobić; próba resetu do ustawień fabrycznych lub wgrania aktualizacji oprogramowania zakończyłaby się tak jak w WAS7500 brakiem dostępu do serwera.
Плюси
Dobra jakość dźwięku
Мінуси
Odwrócenie się producenta od starszych użytkowników.
Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Дата використання 2019-12-06
Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna
Дата використання 2019-12-06
Dragos d
26/06/2022
România
Produs de dat la gunoi
Ca sa știe și alții ce țeapă pot lua, dacă aleg Philips
Цей відгук про Streamium WAS7500 Wireless Music Station
Дата використання 2021-12-26
Цей відгук про Streamium WAS7500 Wireless Music Station
Дата використання 2021-12-26