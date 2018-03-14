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Більше не доступний

Streamium WAS7500 Wireless Music Station

WAS7500/12

2

| (5) Відгуки

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2.0

з 5

5

Відгуки

4
3

14/03/2018

Polska

Polska

super thak you !!! This product is OK

Super sprzęt , brakuje mi tylko oryginalnego pilota

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

06/12/2021

Polska

Polska

Перевірений покупець

Philips wyłączył serwer - radio bezużyteczne

Po kilku latach Philips wyłączył wsparcie produktu wyłączając dedykowany serwer. Radio internetowe przestało tym samym działać. Serwis Philips stwierdził, że nic nie można już zrobić. Mam jeszcze odtwarzacz sieciowy Philips NP 2900. Tu na razie dostępne są jedynie stacje z zakładki "ostatnio słuchane". Nie da się nic zrobić; próba resetu do ustawień fabrycznych lub wgrania aktualizacji oprogramowania zakończyłaby się tak jak w WAS7500 brakiem dostępu do serwera.

Плюси

Dobra jakość dźwięku

Мінуси

Odwrócenie się producenta od starszych użytkowników.

Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Дата використання 2019-12-06

Цей відгук про Streamium WAS7500 Bezprzewodowa stacja muzyczna

Дата використання 2019-12-06

26/06/2022

România

România

Produs de dat la gunoi

Ca sa știe și alții ce țeapă pot lua, dacă aleg Philips

Цей відгук про Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Дата використання 2021-12-26

Цей відгук про Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Дата використання 2021-12-26

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  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці