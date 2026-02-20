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Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Більше не доступний

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Streamium WAS7500 Wireless Music Station

WAS7500/12

Streamium WAS7500 Wireless Music Station

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Файл Readme з даними про оновлення мікропрограми - English (US)

  • версія: 1
  • PDF файл, 89.9 kB
  • 5 November 2009

Оновлення програмного забезпечення - English (US)

  • версія: Ver1.30
  • ZIP файл, 7.3 MB
  • 25 September 2009

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом - English (US)

  • PDF файл, 385.2 kB
  • 26 November 2023

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 2.8 MB
  • 19 November 2023