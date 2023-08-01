Електробритва Philips

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    Shaver 3000X Series

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    X3002/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ретельне й зручне гоління Ретельне й зручне гоління Ретельне й зручне гоління
      -{discount-value}

      Shaver 3000X Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      X3002/00
      Загальна оцінка / 5

      Ретельне й зручне гоління

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги

      Shaver 3000X Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      Ретельне й зручне гоління

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги

      Ретельне й зручне гоління

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги

      Shaver 3000X Series Електробритва для вологого та сухого гоління

      Ретельне й зручне гоління

      Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління та доступна за вигідною ціною. 27 лез PowerCut, які самі заточуються, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги

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        Shaver 3000X Series

        Shaver 3000X Series

        Електробритва для вологого та сухого гоління

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        Усього:

        Ретельне й зручне гоління

        З технологією SkinProtect

        • Леза PowerCut
        • Вологе і сухе гоління
        • Система гоління з антикорозійним покриттям
        • Головки 4D Flex
        Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

        Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

        27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.

        Вологе й сухе гоління біля раковини або в душі

        Вологе й сухе гоління біля раковини або в душі

        Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням з улюбленим гелем або пінкою біля раковини чи в душі.

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

        Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

        Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подряпин і порізів.

        Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

        Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

        Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.

        Вбудований тример для вусів та бакенбардів

        Вбудований тример для вусів та бакенбардів

        Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки вбудованому тримеру та легко завершуйте свій образ.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.

        40 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        40 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

        Надійна нікель-металогідридна батарея повністю заряджається лише за годину, і цього достатньо приблизно для 13 голінь. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 гоління.

        Ергономічна форма для зручного користування

        Ергономічна форма для зручного користування

        Ніколи не втрачайте хватку. Ергономічна гумова ручка з залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.

        Індикатор батареї повідомить, коли настане час заряджання

        Індикатор батареї повідомить, коли настане час заряджання

        Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.

        Зручне заряджання

        Зручне заряджання

        У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Зроблено з турботою про вас і планету

        Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.

        Водонепроникність для легкого чищення або використання в душі

        Водонепроникність для легкого чищення або використання в душі

        Мийте під проточною водою або голіться під душем. Клас водонепроникності IPX7 означає, що виріб можна занурювати у воду на глибину один метр до 30 хвилин.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Технічне обслуговування
          Захисний ковпачок
          Висувний тример
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          NiMH
          Час роботи
          40 хв./13 голінь
          Швидка зарядка
          Так, 5 хвилин
          Час заряджання
          1 година для повного заряджання

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка / рукоятка
          Колір
          Зелений темний ліс

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH30

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Головки 4D Flex
          Система гоління
          • Система лез PowerCut
          • 27 лез, які самі заточуються
          • 55,000 зріз./хв

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          Індикатор зарядження
          Сухе та вологе використання
          Вологе або сухе гоління
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю
          Функціонування
          Лише бездротове використання
          Водонепроникний
          • Водонепроникність класу IPX7
          • Можливість використання у душі

        • Технологія Захисту шкіри

          Захист шкіри
          Система гоління з антикорозійним покриттям

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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