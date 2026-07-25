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  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління
  • Ретельне й зручне гоління

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Додаткові -10% за реєстрацію

Електробритва Philips серії 3000

X3051/00

4.6
| (618) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого гоління і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов.
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Цей продукт

Електробритва Philips серії 3000

Електробритва Philips
серії 3000

2 699,00 ₴

  • SH30

    SH30
    Змінні бритвені головки

    1 199,00 ₴

2 699,00 ₴

2 699,00 ₴

З технологією SkinProtect

Ретельне й зручне гоління

  • 45 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

  • Система гоління з антикорозійним покриттям

  • 27 самозаточувальних лез PowerCut

  • Заряджання USB-A

  • Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління

Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

27 самозаточувальних лез послідовно підстригають кожну волосинку прямо над рівнем шкіри для рівномірного гоління кожного разу. І залишаються гострими протягом двох років.

Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

Головки 4D Flex повторюють контури обличчя для зручного гоління

Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подряпин і порізів.

Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

618

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва S1142/00

Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

Цей відгук про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

16/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий подарунок

Купляв батьку, йому дуже сподобалась якість. До того він мав бритву від іншого бренду. Ціна/якість відповідна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3002/00 серії 3000

06/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий товар

Купувала батькові на подарунок, батькові 70 років і голитися звичайним станком йому незручно. Дуже задоволенні, тепер гоління проходить швидко і безпечно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X3003/00 серії 3000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 