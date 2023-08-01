Електробритва Philips

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Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне й зручне гоління
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000X забезпечує зручне й ретельне гоління. 27 самозаточувальних лез PowerCut, підтримка вологого та сухого використання і висувний тример роблять бритву простою у використанні та надійною за будь-яких умов. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого та сухого гоління
Усього:
27 самозаточувальних лез, зрізують кожну волосину прямо над рівнем шкіри для щоразу гладкого й рівномірного гоління. Наші самозаточувальні леза, залишаються гострими протягом двох років.
Плаваючі головки вигинаються в чотирьох напрямках, щоб підтримувати рівномірний контакт зі шкірою, захищаючи її від подразнень і порізів.
Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.
Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням з улюбленим гелем або пінкою біля раковини чи в душі.
Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки вбудованому тримеру та легко завершуйте свій образ.
Надійна нікель-металогідридна батарея повністю заряджається лише за годину, і цього достатньо приблизно для 15 голінь. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 гоління.
Не потрапляйте в ситуацію, коли батарея розряджена. Індикатор батареї повідомить, коли рівень заряду низький або коли батарея розряджена чи заряджається.
Зручно тримати в руці.Ергономічна гумова ручка з залишається надійною та зручною, навіть якщо вона волога.
Бритвена головка відкривається одним натисканням кнопки, щоб її можна було легко очистити під проточною водою.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support
Упаковка цієї бритви не містить пластику та на 90% виготовлена з переробленого матеріалу, а на нашому виробництві лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія.
Мийте під проточною водою або голіться під душем. Клас водонепроникності IPX7 означає, що виріб можна занурювати у воду на глибину один метр до 30 хвилин.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Технологія Захисту шкіри
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