КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
  • Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*

Додаткові -10% за реєстрацію

Shaver 5000X seriesЕлектробритва для вологого та сухого гоління

X5012/00

4.7
| (96) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*
Серія 5000X від Philips створена для ретельного гоління з додатковим захистом шкіри, що забезпечує щоденний комфорт. Технологія Skin Protect допомагає мінімізувати подразнення, тож ви можете голитися без побоювань і щодня насолоджуватися гладким та комфортним результатом.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

З технологією SkinProtect

Ретельне гоління, додатковий захист шкіри*

  • Захисне покриття SkinGlide

  • Гнучкі головки 360°

  • Система гоління з антикорозійним покриттям

  • Леза PowerCut

Плавне ковзання допомагає зменшити подразнення

Плавне ковзання допомагає зменшити подразнення

Голіться з більшим комфортом. Захисне покриття SkinGlide, що містить 100 000 мікрогранул на квадратний сантиметр, покращує ковзання по шкірі на 20%**, допомагаючи зменшити тертя й мінімізувати подразнення.

Оптимальний контакт зі шкірою навіть у важкодоступних місцях

Оптимальний контакт зі шкірою навіть у важкодоступних місцях

Повністю гнучка бритвена головка обертається на 360°, забезпечуючи постійний контакт зі шкірою навіть у важкодоступних місцях. Це допомагає захоплювати волосся, одночасно зменшуючи надмірний тиск на шкіру, що забезпечує гладеньке й комфортне гоління.

Антикорозійні та безпечні для шкіри леза для тривалого комфорту

Антикорозійні та безпечні для шкіри леза для тривалого комфорту

Леза виготовлені з європейської сталі хірургічної якості, яка стійка до корозії й запобігає впливу домішок на ефективність роботи лез. Гіпоалергенна сталь не подразнює шкіру, забезпечуючи комфортне гоління щодня.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

96

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2

24/10/2024

Україна

Україна

Швидке і комфортне гоління

Дуже задоволений покупкою! Бритва має стильний дизайн, зручна у використанні і легко чиститься. Гоління швидке і комфортне, без подразнень. Акумулятора вистачає для кількох голінь. Рекомендую всім, хто шукає надійну бритву!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

24/10/2024

Україна

Україна

Рухома голівка,лезо Зручний дизайн

Дуже зручно що ,голівка рухається 360 приймаючи форму обличчя.Можно голить як з пеной так і на суху.Заряду хватає на 50 хв.Зручно тримати бритву в руці . Задоволен вибором.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

24/10/2024

Україна

Україна

самозаточуючі леза, компактна

дуже класна бритва. гоління тепер це одне задоволення, бо вона класно повторює риси обличчя завдяки рухомій голівці

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно із серією Philips S3000

      2. у порівнянні з покриттям без гранул