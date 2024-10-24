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Захисне покриття SkinGlide
Гнучкі головки 360°
Система гоління з антикорозійним покриттям
Леза PowerCut
Голіться з більшим комфортом. Захисне покриття SkinGlide, що містить 100 000 мікрогранул на квадратний сантиметр, покращує ковзання по шкірі на 20%**, допомагаючи зменшити тертя й мінімізувати подразнення.
Повністю гнучка бритвена головка обертається на 360°, забезпечуючи постійний контакт зі шкірою навіть у важкодоступних місцях. Це допомагає захоплювати волосся, одночасно зменшуючи надмірний тиск на шкіру, що забезпечує гладеньке й комфортне гоління.
Леза виготовлені з європейської сталі хірургічної якості, яка стійка до корозії й запобігає впливу домішок на ефективність роботи лез. Гіпоалергенна сталь не подразнює шкіру, забезпечуючи комфортне гоління щодня.
4.7
з 5
96
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
annndr72
24/10/2024
Україна
Частина акції
Швидке і комфортне гоління
Дуже задоволений покупкою! Бритва має стильний дизайн, зручна у використанні і легко чиститься. Гоління швидке і комфортне, без подразнень. Акумулятора вистачає для кількох голінь. Рекомендую всім, хто шукає надійну бритву!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Всеволод 32
24/10/2024
Україна
Частина акції
Рухома голівка,лезо Зручний дизайн
Дуже зручно що ,голівка рухається 360 приймаючи форму обличчя.Можно голить як з пеной так і на суху.Заряду хватає на 50 хв.Зручно тримати бритву в руці . Задоволен вибором.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
oleg3026
24/10/2024
Україна
Частина акції
самозаточуючі леза, компактна
дуже класна бритва. гоління тепер це одне задоволення, бо вона класно повторює риси обличчя завдяки рухомій голівці
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно із серією Philips S3000
у порівнянні з покриттям без гранул