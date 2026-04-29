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Shaver 5000X series Електробритва для вологого та сухого гоління

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Shaver 5000X seriesЕлектробритва для вологого та сухого гоління

X5012/00

Shaver 5000X series Електробритва для вологого та сухого гоління

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Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 45.7 kB
  • 10 May 2025

Посібник користувача

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 11 March 2026

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