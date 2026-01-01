PowerCyclone 8 видаляє пил, витрачаючи менше заряду акумулятора.

Наша потужна технологія забезпечує ідеальне поєднання ефективності та результативності. Вона розроблена для ефективного всмоктування пилу, забезпечуючи при цьому до 60 хвилин роботи у звичайному режимі¹ та 15 хвилин у турборежимі.