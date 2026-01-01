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  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
  • Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.

Серія 3000Бездротовий пилосос

XC3131/61

Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.
Ретельно очистіть підлогу одним рухом із бездротовим пилососом Philips серії 3000. Наша світлодіодна насадка виявляє прихований пил і бруд, перш ніж уловлювати їх за допомогою технології PowerCyclone 8. До 60 хвилин роботи¹ полегшує прибирання вашого будинку
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До 60 хв¹ роботи на одному заряді, сопла із світлодіодним датчиком

Видаляє прихований пил. Позбавтесь його всього одним рухом.

  • Цифровий двигун

  • LED-насадка

  • Пилососить і миє за один раз

  • Аксесуари в комплекті

PowerCyclone 8 видаляє пил, витрачаючи менше заряду акумулятора.

PowerCyclone 8 видаляє пил, витрачаючи менше заряду акумулятора.

Наша потужна технологія забезпечує ідеальне поєднання ефективності та результативності. Вона розроблена для ефективного всмоктування пилу, забезпечуючи при цьому до 60 хвилин роботи у звичайному режимі¹ та 15 хвилин у турборежимі.

Цифровий двигун для довговічності.

Цифровий двигун для довговічності.

Наш цифровий двигун забезпечує довговічність і потужність роботи бездротового пилососа.

Знімний акумулятор 25,2 В для тривалого прибирання.

Знімний акумулятор 25,2 В для тривалого прибирання.

Бажаєте продовжувати прибирання без підзарядки? Вставте знімний заряджений акумулятор та продовжуйте прибирання практично одразу⁴.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. ¹ Режим Eco, лише насадка.

      2. ² У турборежимі, на твердих підлогах.

      3. Розмір частинок >0,5 мкм.

      4. Другий акумулятор продається окремо XV1635.