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XC3131/61
Цифровий двигун
LED-насадка
Пилососить і миє за один раз
Аксесуари в комплекті
Наша потужна технологія забезпечує ідеальне поєднання ефективності та результативності. Вона розроблена для ефективного всмоктування пилу, забезпечуючи при цьому до 60 хвилин роботи у звичайному режимі¹ та 15 хвилин у турборежимі.
Наш цифровий двигун забезпечує довговічність і потужність роботи бездротового пилососа.
Бажаєте продовжувати прибирання без підзарядки? Вставте знімний заряджений акумулятор та продовжуйте прибирання практично одразу⁴.
Відгуки
¹ Режим Eco, лише насадка.
² У турборежимі, на твердих підлогах.
Розмір частинок >0,5 мкм.
Другий акумулятор продається окремо XV1635.