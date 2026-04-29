Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Пилососи із функцією миття
Усі серії
Серія 3000 Бездротовий пилосос
Підтримка
XC3131/61
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Important Information Manual XC3033/01 XC3032/01 XC3133/01 XC3031/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3031/61 XC3131/61 XC3133/01R1 XC3131/01R1 XC3033/01R1 XC3031/01R1
Всі (4)
Other Questions (1)
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Як довго потрібно заряджати бездротовий пилосос Philips?
Відкликання батареї: бездротові пилососи Philips серії 2000 і Philips серії 3000
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Бездротові пилососи серії 3000 та 5000Набір із двох накладок із мікрофібри
Бездротовий пилосос серії 2000 та 3000Змінний фільтр
Бездротовий пилосос серії 3000Літій-іонний акумулятор 25,2 В
Засіб для миття підлоги PhilipsПідходить для всіх типів твердих підлог
Неможливо відкрити контейнер Philips SpeedPro (Max)
Пилосос Philips SpeedPro (Max) погано ковзає по килимах
Пилосос Philips SpeedPro швидко розряджається
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти