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3000 series

Пилосос із мішком для пилу

XD3110/09
Загальна оцінка / 5
  • Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
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    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    XD3110/09
    Загальна оцінка / 5

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

    3000 series Пилосос із мішком для пилу

    Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

    Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

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      Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів

      у компактній і легкій конструкції

      • Захоплення 99,9% пилу*
      • 900 Вт
      • Антиалергенний фільтр
      Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

      Революційна технологія AirflowMax для надзвичайної потужності всмоктування

      Унікальна конструкція пилозбірника максимально збільшує ємність і потік повітря завдяки мішку для пилу, який не забивається, що забезпечує високу потужність всмоктування до заповнення мішка для пилу.

      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

      Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

      Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

      Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактність і мала вага для легкого перенесення

      Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

      Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13**.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

      Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        899  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        900  Вт
        Рівень потужності звуку
        79  дБ

      • Конструкція

        Колір
        Королівський темно-синій

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Classic Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Антиалергенний фільтр
        Фільтр двигуна
        1-шаровий поролоновий фільтр

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Передня сторона
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        400 x 282 251  мм
        Вага виробу
        4,6  кг

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          • захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2). Ефективність фільтрування протестовано відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
          • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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