Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплює та утримує 99,9%* пилу та алергенів
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips Performer Compact поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології AirflowMax і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги
Унікальна конструкція пилозбірника максимально збільшує ємність і потік повітря завдяки мішку для пилу, який не забивається, що забезпечує високу потужність всмоктування до заповнення мішка для пилу.
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Система фільтрації Allergy H13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13**.
Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Ефективність
Конструкція
Фільтрація
Практичність
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