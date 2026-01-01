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  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

Серія 2000Пилосос-робот

XU2000/15

Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
Змініть свій підхід до прибирання, пилососячи й миючи за один раз. Робот прибирає з подвійною потужністю всмоктування¹. Це забезпечує ретельне прибирання, збільшує потужність робота на килимах і залишає підлогу бездоганно чистою. Усім легко керувати через додаток HomeRun.
Переглянути всі переваги

Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль.

Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

  • Пилососить і миє за один раз

  • Подвоєння потужності всмоктування¹

  • Радарна система навігації LDS

  • Налаштування в додатку HomeRun

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

Надвисока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Надвисока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Робот має майже вдвічі більшу потужність всмоктування¹, тому може збирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Він подбає про щоденний бруд, який накопичується на підлозі, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок².

Автоматично збільшує потужність всмоктування на килимі

Автоматично збільшує потужність всмоктування на килимі

Робот автоматично підвищує потужність всмоктування, коли йому на шляху трапляється килимове покриття, для захоплення дрібних частинок пилу, які заховані глибоко всередині килима².

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. 1 – У порівнянні з XU2000/10 та XU2000/20.

      2. 2 – Перевірено в режимі лише пилососа з найвищим рівнем потужності всмоктування.

      3. 3 – Перевірено в режимі лише пилососа з найнижчим рівнем потужності всмоктування.