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XU2000/15
Пилососить і миє за один раз
Подвоєння потужності всмоктування¹
Радарна система навігації LDS
Налаштування в додатку HomeRun
Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.
Робот має майже вдвічі більшу потужність всмоктування¹, тому може збирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Він подбає про щоденний бруд, який накопичується на підлозі, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок².
Робот автоматично підвищує потужність всмоктування, коли йому на шляху трапляється килимове покриття, для захоплення дрібних частинок пилу, які заховані глибоко всередині килима².
Відгуки
1 – У порівнянні з XU2000/10 та XU2000/20.
2 – Перевірено в режимі лише пилососа з найвищим рівнем потужності всмоктування.
3 – Перевірено в режимі лише пилососа з найнижчим рівнем потужності всмоктування.