Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.