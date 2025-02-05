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  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
  • Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

Серія 2000Пилосос-робот

XU2100/20

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Відкрийте для себе легкість прибирання в домі
Відчуйте переваги прибирання без зусиль із нашими роботами-пилососами зі шваброю з потужним всмоктуванням. Подаруйте собі 70 днів безпроблемної зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Насолоджуйтеся розширеними можливостями прибирання, адаптованим до потреб вашої оселі.
Переглянути всі переваги

Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль.

Відкрийте для себе легкість прибирання в домі

  • Пилососить і миє за один раз

  • Посилене очищення килимів

  • Радарна система навігації LDS

  • Компактна станція для сміття

  • Налаштування в додатку HomeRun

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Пилососить та миє за один раз, прибирає пил і бруд без зусиль

Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

70 днів безпроблемної роботи зі станцією для автовивантаження сміття

70 днів безпроблемної роботи зі станцією для автовивантаження сміття

Подаруйте собі 70 днів* безпроблемної зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Робот автоматично вивантажує бруд на станції для автовивантаження сміття. Станція має 3,0-літровий мішок S-bag, який може вмістити пил та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 70 днів, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Універсальний мішок S-bag можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу – це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.

Надзвичайно висока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Надзвичайно висока потужність всмоктування для збирання пилу та бруду

Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується на полу, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок*.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Плюси

Самопочства се

Мінуси

Захваща малки предмети

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Плюси

Бързина, работа през апликация

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

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      Примітки

      1. 1 Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від умов навколишнього середовища, способу використання тощо.

      2. 2 Перевірено в режимі лише пилососа на найвищому рівні потужності всмоктування.

      3. 3 Перевірено з найнижчою потужністю всмоктування та налаштуванням вологості швабри в режимі пилососа та швабри.

      4. 4 Порівняно з розміром станції серії HomeRun 3000 XU3100.