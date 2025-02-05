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Розширена гарантія 3 роки
Пилососить і миє за один раз
Посилене очищення килимів
Радарна система навігації LDS
Компактна станція для сміття
Налаштування в додатку HomeRun
Робот пилососить і миє тверду підлогу за один раз, видаляючи тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж тільки пилосос, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.
Подаруйте собі 70 днів* безпроблемної зручності зі стильною станцією для автовивантаження сміття. Робот автоматично вивантажує бруд на станції для автовивантаження сміття. Станція має 3,0-літровий мішок S-bag, який може вмістити пил та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 70 днів, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Універсальний мішок S-bag можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу – це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.
Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується на полу, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок*.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Плюси
Самопочства се
Мінуси
Захваща малки предмети
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Плюси
Бързина, работа през апликация
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від умов навколишнього середовища, способу використання тощо.
2 Перевірено в режимі лише пилососа на найвищому рівні потужності всмоктування.
3 Перевірено з найнижчою потужністю всмоктування та налаштуванням вологості швабри в режимі пилососа та швабри.
4 Порівняно з розміром станції серії HomeRun 3000 XU3100.