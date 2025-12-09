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  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
  • Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль

HomeRun серії 3000 AquaРобот-пилосос із функцією миття

XU3000/01

4.7
| (102) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль
Насолоджуйтеся бездоганною чистотою щодня, докладаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Робот автоматично збільшує потужність всмоктування, коли заїжджає на килим або килимове покриття.
Переглянути всі переваги

Щоденне вологе та сухе прибирання без зусиль

  • із зарядною станцією

  • Темний і світло-сірий металік

  • Підключено до додатку HomeRun

Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

Робот пилососить і миє тверду підлогу за раз, щоб прибрати тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж лише в результаті сухого прибирання, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

Інтуїтивно зрозуміле використання – ідеальне рішення для початківців

Інтуїтивно зрозуміле використання – ідеальне рішення для початківців

Додаток для робота Philips HomeRun є зручним та інтуїтивно зрозумілим, що ідеально підходить для користувачів-початківців. Він містить покрокові інструкції та корисні відеоролики, які допоможуть вам використовувати робота максимально ефективно. Додаток взаємодіє з роботом, контролюючи його роботу, надаючи звіти та оновлюючи інформацію про результати прибирання, де б ви не знаходилися, та показуючи в реальному часі, де робот виконав прибирання.

Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття

Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття

Надзвичайно висока потужність всмоктування (за результатами ретельних випробувань вона досягає 4000 Pa) може підбирати велике сміття, як-от крихти. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується під ногами, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

102

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

09/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Плюси

За те що чудово виконує свої функції

Мінуси

Немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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