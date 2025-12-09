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із зарядною станцією
Темний і світло-сірий металік
Підключено до додатку HomeRun
Робот пилососить і миє тверду підлогу за раз, щоб прибрати тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж лише в результаті сухого прибирання, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.
Додаток для робота Philips HomeRun є зручним та інтуїтивно зрозумілим, що ідеально підходить для користувачів-початківців. Він містить покрокові інструкції та корисні відеоролики, які допоможуть вам використовувати робота максимально ефективно. Додаток взаємодіє з роботом, контролюючи його роботу, надаючи звіти та оновлюючи інформацію про результати прибирання, де б ви не знаходилися, та показуючи в реальному часі, де робот виконав прибирання.
Надзвичайно висока потужність всмоктування (за результатами ретельних випробувань вона досягає 4000 Pa) може підбирати велике сміття, як-от крихти. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується під ногами, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок.
4.7
з 5
102
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Плюси
За те що чудово виконує свої функції
Мінуси
Немає недоліків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття