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  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

Philips OneUpЗмінні насадки

XV1882/20

Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
Змінні насадки Philips OneUp забезпечують відмінне очищення підлоги. Розроблені для ефективності, ці багаторазові насадки служать до 6 місяців, що робить їх ідеальними для екологічного прибирання. Підтримуйте чистоту своєї підлоги.
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Електрична швабра

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Чисто ніколи не було чистим. До сьогодні.

Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

  • Підлога зустрічається з м'яким мікроволокном: очищуйте тверді підлоги, включно з делікатними та невбирними.

  • На 50% швидше висихає порівняно з ручною шваброю: одночасно миє та сушить для бездоганно чистої підлоги.**

  • Легко знімається: розроблено для безпроблемного електричного миття та прибирання без безладу.

  • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, безшумно всмоктуючи брудну.

  • Використовуйте до 6 місяців: змінні насадки Philips OneUp можна прати в машині та вручну.

Для твердих підлог, зокрема делікатних і невбирних поверхонь

Для твердих підлог, зокрема делікатних і невбирних поверхонь

Очищайте тверді підлоги, зокрема делікатні та невбирні поверхні, як-от ламінат, плитку без текстури, вініл, дерев'яні підлоги (паркет), наливні та кам'яні підлоги.

Технологія OneUp

Технологія OneUp

Запатентована технологія OneUp подає чисту воду на підлогу й одночасно безшумно всмоктує брудну воду, забезпечуючи ефективне електричне миття.

На 50% швидше висихання та бездоганна чистота завдяки накладкам OneUp**

На 50% швидше висихання та бездоганна чистота завдяки накладкам OneUp**

Мийте й сушіть одночасно для бездоганної чистоти підлоги. Змінні накладки Philips OneUp забезпечують оптимальне й рівномірне зволоження з висиханням на 50% швидше**

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Згідно з вимірюваннями порівняно з ручною шваброю на невбирних підлогах відповідно до акліматизованих умов IEC60335-2-2