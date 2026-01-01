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XV1882/20
Підлога зустрічається з м'яким мікроволокном: очищуйте тверді підлоги, включно з делікатними та невбирними.
На 50% швидше висихає порівняно з ручною шваброю: одночасно миє та сушить для бездоганно чистої підлоги.**
Легко знімається: розроблено для безпроблемного електричного миття та прибирання без безладу.
Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, безшумно всмоктуючи брудну.
Використовуйте до 6 місяців: змінні насадки Philips OneUp можна прати в машині та вручну.
Очищайте тверді підлоги, зокрема делікатні та невбирні поверхні, як-от ламінат, плитку без текстури, вініл, дерев'яні підлоги (паркет), наливні та кам'яні підлоги.
Запатентована технологія OneUp подає чисту воду на підлогу й одночасно безшумно всмоктує брудну воду, забезпечуючи ефективне електричне миття.
Мийте й сушіть одночасно для бездоганної чистоти підлоги. Змінні накладки Philips OneUp забезпечують оптимальне й рівномірне зволоження з висиханням на 50% швидше**
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Згідно з вимірюваннями порівняно з ручною шваброю на невбирних підлогах відповідно до акліматизованих умов IEC60335-2-2