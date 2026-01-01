Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

Змінні насадки Philips OneUp забезпечують відмінне очищення підлоги. Розроблені для ефективності, ці багаторазові насадки служать до 6 місяців, що робить їх ідеальними для екологічного прибирання. Підтримуйте чистоту своєї підлоги.