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  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
  • Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

Оригінальна Philips OneUp серії 5000Електрична швабра

XV5113/01

4.8
| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!
Попрощайтеся зі шваброю, яка розносить бруд! Зустрічайте електричну швабру Philips OneUp: швабру, яка змінила правила гри в прибиранні, забезпечуючи вдвічі чистіші підлоги вдвічі швидше***. Завдяки запатентованій технології OneUp вона всмоктує брудну воду, одночасно подаючи чисту воду на підлогу для бездоганного блиску.
Переглянути всі переваги

Чисто ніколи не було чистим. До сьогодні.

Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

  • Підлога у два рази чистіша порівняно з ручними швабрами***: Глибоке очищення видаляє до 99,9% бактерій*.

  • Миття у два рази швидше порівняно з ручними швабрами: Відчуйте прибирання, що скорочує час миття вдвічі.**

  • Оригінальна технологія OneUp: запатентована технологія, яка подає чисту воду та безшумно всмоктує брудну воду

  • Бездротовий і маневрений дизайн: Насолоджуйтесь необмеженим рухом із шарніром, що обертається на 360°.

  • Довговічна батарея та змінні насадки: Отримайте до 70 хвилин безперервного прибирання.

Не йдіть на компроміс у чистоті, тільки Philips OneUp чистить як OneUp.

Не йдіть на компроміс у чистоті, тільки Philips OneUp чистить як OneUp.

Видаляє жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для блискучої підлоги без розводів і залишків із видаленням до 99,9% бактерій*

Без відра та клопоту: легке прибирання від початку до кінця

Без відра та клопоту: легке прибирання від початку до кінця

Насолоджуйтеся безпроблемним прибиранням підлоги без відер, викручування чи полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен крок.

Оригінальна запатентована технологія OneUp

Оригінальна запатентована технологія OneUp

Завдяки запатентованій технології OneUp ви можете бути впевнені, що не розносите бруд. Вона подає чисту воду на підлогу, одночасно безшумно всмоктуючи брудну воду. Щоразу.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні накладки

    XV1882/10
    • Підлога і м’яка мікрофібра: прибирайте тверду підлогу, зокрема делікатні й неабсорбуючі поверхні.
    • На 50% швидше висихання порівняно з ручним миттям: одночасно мийте та протирайте, щоб отримати бездоганно чисту підлогу**.
    • Легко знімається: розроблено для легкого електричного миття підлоги й бездоганного прибирання.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, одночасно всмоктуючи брудну воду.
    • Можна використовувати до 6 місяців: змінні накладки Philips OneUp можна прати у пральній машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні насадки

    XV1882/20
    • Підлога зустрічається з м'яким мікроволокном: очищуйте тверді підлоги, включно з делікатними та невбирними.
    • На 50% швидше висихає порівняно з ручною шваброю: одночасно миє та сушить для бездоганно чистої підлоги.**
    • Легко знімається: розроблено для безпроблемного електричного миття та прибирання без безладу.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, безшумно всмоктуючи брудну.
    • Використовуйте до 6 місяців: змінні насадки Philips OneUp можна прати в машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Очисник підлоги

    XV1892/02
    • Подовжує термін служби швабри: проста та оптимальна формула дозування зменшує знос.
    • Просте дозування за допомогою картриджів на 40 використань: ультраконцентрована формула забезпечує делікатне очищення.
    • Швидке висихання: висихає на 50% швидше, ніж після ручного миття, забезпечуючи бездоганну чистоту**.
    • Економічне рішення: один картридж замінює до трьох пляшок звичайного миючого засобу.
    • Безпечний для домашніх тварин і дітей: захищає поверхні, сприяючи створенню здорового середовища.

Відгуки

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4.8

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

01/03/2026

Slovensko

Slovensko

OneUp

Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.

Плюси

Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop

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      Примітки

      1. Візуальна чистота: вимірювання блиску очищеної поверхні, перевірено з рідинами, порівняно з ручними швабрами.

      2. За результатами вимірювань порівняно з ручною шваброю на невбирних підлогах, згідно з умовами акліматизації IEC 60335-2-2.

      3. Протестовано на певній тестовій ділянці, зі зразками E. Coli та S. Aureus, використовуючи лише воду.

      4. На основі площі будинку 125 м².