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Розширена гарантія 3 роки
Підлога у два рази чистіша порівняно з ручними швабрами***: Глибоке очищення видаляє до 99,9% бактерій*.
Миття у два рази швидше порівняно з ручними швабрами: Відчуйте прибирання, що скорочує час миття вдвічі.**
Оригінальна технологія OneUp: запатентована технологія, яка подає чисту воду та безшумно всмоктує брудну воду
Бездротовий і маневрений дизайн: Насолоджуйтесь необмеженим рухом із шарніром, що обертається на 360°.
Довговічна батарея та змінні насадки: Отримайте до 70 хвилин безперервного прибирання.
Видаляє жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для блискучої підлоги без розводів і залишків із видаленням до 99,9% бактерій*
Насолоджуйтеся безпроблемним прибиранням підлоги без відер, викручування чи полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен крок.
Завдяки запатентованій технології OneUp ви можете бути впевнені, що не розносите бруд. Вона подає чисту воду на підлогу, одночасно безшумно всмоктуючи брудну воду. Щоразу.
4.8
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marian G.
01/03/2026
Slovensko
OneUp
Značne urýchľuje umývanie podlahy, sám dávkuje čistú vodu so saponátom a odsáva špinavý vodu bez potreby použitia vedra s vodou.
Плюси
Nie je potrebné vedro, Jednoduché používanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
Produkt určite odporúčam! Je ľahký, jednoducho sa ovláda, tichučký, možnosť prať handru v práčke, oddelená čistá a špinavá voda, koncentrovaný prípravok priamo v nádobe na čistú vodu, ktorý sa jednoducho dávkuje stlačením jedného tlačidla. Žiadne naťahovanie sa s vedrom s vodou! Žiadne rukavice!
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Paráda. Že to už nevymyslel niekto skôr. Mop je ľahký, šikovný, skladný, netreba žiadne vedro s vodou. Čistú vodu dávkuje, špinavú odsáva. Podlaha zostáva krásne čistá. Vytieraciu podložku po použití opláchnem pod tečúcou vodou a je možné oprať ju aj v práčke. S mopom som maximálne spokojný.
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Цей відгук про Originálna séria Philips OneUp 5000 XV5113/01 Elektrický mop
Візуальна чистота: вимірювання блиску очищеної поверхні, перевірено з рідинами, порівняно з ручними швабрами.
За результатами вимірювань порівняно з ручною шваброю на невбирних підлогах, згідно з умовами акліматизації IEC 60335-2-2.
Протестовано на певній тестовій ділянці, зі зразками E. Coli та S. Aureus, використовуючи лише воду.
На основі площі будинку 125 м².