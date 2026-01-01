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XV3101/01
Вдвічі чистіша підлога порівняно зі звичайною шваброю***: глибоке очищення видаляє до 99,9% бактерій*.
Вдвічі швидше миття порівняно зі звичайною шваброю: прибирання, яке скорочує час миття підлоги вдвічі.**
Оригінальна технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду та безшумно всмоктує брудну.
Бездротова конструкція: необмежена свобода руху завдяки шарніру з обертанням на 360°.
Тривала робота акумулятора: до 50 хвилин безперервного прибирання зі знімними насадками.
Очищає жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для бездоганно чистої підлоги без залишків і розлучень із видаленням до 99,9% бактерій*
Насолоджуйтеся легким миттям підлоги без відер, віджимання чи полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен етап.
Завдяки запатентованій технології OneUp ви можете бути впевнені, що не розносите бруд. Вона подає чисту воду на підлогу, одночасно безшумно всмоктуючи брудну воду. Щоразу.
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Візуально чиста поверхня: вимірювання блиску очищеної поверхні, протестовано з рідинами, порівняно зі звичайними шваброю.
Виміряно порівняно зі звичайною шваброю на невбирній підлозі згідно з акліматизованими умовами IEC 60335-2-2.
Протестовано на спеціальній тестовій ділянці із зразками E. Coli та S. Aureus, використовуючи лише воду.
На основі площі будинку 125 м².