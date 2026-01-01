Не йдіть на компроміс у чистоті – лише Philips OneUp миє так, як OneUp.

Очищає жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для бездоганно чистої підлоги без залишків і розлучень із видаленням до 99,9% бактерій*