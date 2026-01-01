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  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
  • До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!

Оригінальна Philips OneUp серії 3000Електрична швабра

XV3101/01

До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!
Попрощайтеся зі шваброю, яка розносить бруд! Вітайте Philips OneUp – електрична швабра, яка змінила правила гри в прибиранні, забезпечуючи вдвічі чистішу підлогу вдвічі швидше***. Завдяки запатентованій технології OneUp вона всмоктує брудну воду, одночасно подаючи чисту воду на підлогу для бездоганного блиску.
Переглянути всі переваги

Чистота ніколи не була чистою. До цього моменту.

До побачення, стара швабро, вітай, OneUp!

  • Вдвічі чистіша підлога порівняно зі звичайною шваброю***: глибоке очищення видаляє до 99,9% бактерій*.

  • Вдвічі швидше миття порівняно зі звичайною шваброю: прибирання, яке скорочує час миття підлоги вдвічі.**

  • Оригінальна технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду та безшумно всмоктує брудну.

  • Бездротова конструкція: необмежена свобода руху завдяки шарніру з обертанням на 360°.

  • Тривала робота акумулятора: до 50 хвилин безперервного прибирання зі знімними насадками.

Не йдіть на компроміс у чистоті – лише Philips OneUp миє так, як OneUp.

Не йдіть на компроміс у чистоті – лише Philips OneUp миє так, як OneUp.

Очищає жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для бездоганно чистої підлоги без залишків і розлучень із видаленням до 99,9% бактерій*

Без відра та зайвих клопотів: легке прибирання від початку до кінця

Без відра та зайвих клопотів: легке прибирання від початку до кінця

Насолоджуйтеся легким миттям підлоги без відер, віджимання чи полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен етап.

Оригінальна запатентована технологія OneUp

Оригінальна запатентована технологія OneUp

Завдяки запатентованій технології OneUp ви можете бути впевнені, що не розносите бруд. Вона подає чисту воду на підлогу, одночасно безшумно всмоктуючи брудну воду. Щоразу.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні накладки

    XV1882/10
    • Підлога і м’яка мікрофібра: прибирайте тверду підлогу, зокрема делікатні й неабсорбуючі поверхні.
    • На 50% швидше висихання порівняно з ручним миттям: одночасно мийте та протирайте, щоб отримати бездоганно чисту підлогу**.
    • Легко знімається: розроблено для легкого електричного миття підлоги й бездоганного прибирання.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, одночасно всмоктуючи брудну воду.
    • Можна використовувати до 6 місяців: змінні накладки Philips OneUp можна прати у пральній машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Змінні насадки

    XV1882/20
    • Підлога зустрічається з м'яким мікроволокном: очищуйте тверді підлоги, включно з делікатними та невбирними.
    • На 50% швидше висихає порівняно з ручною шваброю: одночасно миє та сушить для бездоганно чистої підлоги.**
    • Легко знімається: розроблено для безпроблемного електричного миття та прибирання без безладу.
    • Технологія OneUp: запатентована технологія подає чисту воду, безшумно всмоктуючи брудну.
    • Використовуйте до 6 місяців: змінні насадки Philips OneUp можна прати в машині та вручну.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Очисник підлоги

    XV1892/02
    • Подовжує термін служби швабри: проста та оптимальна формула дозування зменшує знос.
    • Просте дозування за допомогою картриджів на 40 використань: ультраконцентрована формула забезпечує делікатне очищення.
    • Швидке висихання: висихає на 50% швидше, ніж після ручного миття, забезпечуючи бездоганну чистоту**.
    • Економічне рішення: один картридж замінює до трьох пляшок звичайного миючого засобу.
    • Безпечний для домашніх тварин і дітей: захищає поверхні, сприяючи створенню здорового середовища.

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      Примітки

      1. Візуально чиста поверхня: вимірювання блиску очищеної поверхні, протестовано з рідинами, порівняно зі звичайними шваброю.

      2. Виміряно порівняно зі звичайною шваброю на невбирній підлозі згідно з акліматизованими умовами IEC 60335-2-2.

      3. Протестовано на спеціальній тестовій ділянці із зразками E. Coli та S. Aureus, використовуючи лише воду.

      4. На основі площі будинку 125 м².