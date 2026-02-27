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Розширена гарантія 3 роки
Подовжує термін служби швабри: проста та оптимальна формула дозування зменшує знос.
Просте дозування за допомогою картриджів на 40 використань: ультраконцентрована формула забезпечує делікатне очищення.
Швидке висихання: висихає на 50% швидше, ніж після ручного миття, забезпечуючи бездоганну чистоту**.
Економічне рішення: один картридж замінює до трьох пляшок звичайного миючого засобу.
Безпечний для домашніх тварин і дітей: захищає поверхні, сприяючи створенню здорового середовища.
Ультраконцентрований очисник підлоги Philips OneUp було спеціально розроблено для електрошвабр Philips OneUp. Він забезпечує найвищу ефективність чищення та подовжує термін експлуатації швабри з кожним використанням.
Картридж з ультраконцентрованим очищувачем підлоги Philips OneUp легко встановлюється в резервуар для чистої води вашої електрошвабри, забезпечуючи оптимальне й легке дозування для бездоганно чистої підлоги.
Миє й сушить одночасно для отримання підлоги без розводів. Змінні накладки Philips OneUp забезпечують оптимальне і рівномірне зволоження та на 50% швидше висихання**.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
GabrielaH
27/02/2026
Slovensko
recenzia
vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Peter T.
26/02/2026
Slovensko
Skvelý
Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Виміряно у порівнянні з ручною шваброю на неабсорбуючій підлозі відповідно до умов акліматизації IEC60335-2-2
згідно з нормативами OECD 302 B