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  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
  • Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!

Philips OneUpОчисник підлоги

XV1892/02

5
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!
Покращте ефективність електрошвабри Philips OneUp за допомогою нашого спеціально розробленого миючого засобу. Він забезпечує блиск без розводів на всіх типах підлоги, залишаючи ваш дім свіжим і чистим. Ідеально підходить для використання на твердих підлогах, делікатних поверхнях і для прибирання щоденного безладу.
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Оригінальна Philips OneUp серії 3000
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Чистота ніколи не була такою абсолютною. Дотепер.

Прощавай стара швабро. Привіт OneUp!

  • Подовжує термін служби швабри: проста та оптимальна формула дозування зменшує знос.

  • Просте дозування за допомогою картриджів на 40 використань: ультраконцентрована формула забезпечує делікатне очищення.

  • Швидке висихання: висихає на 50% швидше, ніж після ручного миття, забезпечуючи бездоганну чистоту**.

  • Економічне рішення: один картридж замінює до трьох пляшок звичайного миючого засобу.

  • Безпечний для домашніх тварин і дітей: захищає поверхні, сприяючи створенню здорового середовища.

Спеціально розроблений для електрошвабри Philips OneUp

Спеціально розроблений для електрошвабри Philips OneUp

Ультраконцентрований очисник підлоги Philips OneUp було спеціально розроблено для електрошвабр Philips OneUp. Він забезпечує найвищу ефективність чищення та подовжує термін експлуатації швабри з кожним використанням.

Легке й оптимальне дозування

Легке й оптимальне дозування

Картридж з ультраконцентрованим очищувачем підлоги Philips OneUp легко встановлюється в резервуар для чистої води вашої електрошвабри, забезпечуючи оптимальне й легке дозування для бездоганно чистої підлоги.

На 50% швидше висихання і бездоганна чистота завдяки накладкам OneUp**

На 50% швидше висихання і бездоганна чистота завдяки накладкам OneUp**

Миє й сушить одночасно для отримання підлоги без розводів. Змінні накладки Philips OneUp забезпечують оптимальне і рівномірне зволоження та на 50% швидше висихання**.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/02/2026

Slovensko

Slovensko

recenzia

vysoko koncentrovaný prípravok, príjemne vonia, nezanecháva šmuhy, jednoducho sa dávkuje priamo v nádobe na čistú vodu jedným tlačidlom, nezaberá miesto

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelý

Malý ale silne koncentrovaný prípravok, krásne vonia a veľmi jednoducho sa dávkuje, keďže priamo súčasťou nádobky s čistou vodou v mope OneUp. Po zotretí nezostávajú žiadne šmuhy.

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Čistič podlahy

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Цей відгук про Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

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      Примітки

      1. Виміряно у порівнянні з ручною шваброю на неабсорбуючій підлозі відповідно до умов акліматизації IEC60335-2-2

      2. згідно з нормативами OECD 302 B