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    X-tremeVision Pro150

    Лучшее сочетание мощности и долговечности

    качество оригинальных комплектующих

    Почему стоит выбрать
    X-tremeVision Pro150?

     

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 обладают высокой яркостью и непревзойденной долговечностью, благодаря чему обеспечивают превосходный обзор и дополнительную безопасность на дорогах.

    Оцените эффективность ламп X-tremeVision Pro150
    более яркий свет

    Яркость ламп увеличена на 150 % для лучшей видимости на дороге*

     

    *По сравнению с минимальным стандартом. Применимо к лампам головного освещения.
    улучшенные характеристики

    До 450 часов использования при высокой производительности**

     

    **Срок службы и цветовая температура различаются в зависимости от типа; указано значение для H7.
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    Дальность светового луча увеличена на 70 м***

     

    ***При сравнении с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля. Указано значение для ламп H4 и H7.
    увеличенный обзор
    Излучают более белый свет температурой 3400 К для контрастного освещения и снижения нагрузки на глаза

    Откройте для себя наши автомобильные лампы X-tremeVision Pro150

    комплект поставки xtremevision pro150
    Лампа H7
    Автомобильная лампа H1
    Автомобильная лампа H7
    Автомобильная лампа HB3
    Автомобильная лампа HIR2
    Автомобильная лампа H4
    Автомобильная лампа H11
    Автомобильная лампа HB4
    Смотреть все лампы X-tremeVision Pro150
    Стандартная лампа X-tremeVision Pro150
    Стандарт H7
    стандарт h7
    H7 X-tremeVision Pro150
    H7 X-tremeVision Pro150
    Качество лампы
    Стандартное стекло
    Кварцевое стекло
    Яркость*
    Стандартная лампа
    До +150 %*
    Длина луча**
    Стандартная лампа
    +70 м
    Цветовая температура
    Теплый белый свет
    Холодный белый свет
    Одобрено ECE
    Да
    Да
    См. каталог и покупайте
    См. каталог и покупайте

    *По сравнению с минимальным стандартом.

    ** При сравнении с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.

    Найдите лампу для вашего автомобиля

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    Что делает лампы для фар Philips уникальными?

    Особенности X-tremeVision Pro150
    *На изображении показана галогенная лампа RacingVision GT200

    Откройте для себя наши галогенные автомобильные лампы

    RacingVision GT200

    RacingVision GT200
    Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения.
    Смотреть больше
    whitevision ultra

    WhiteVision Ultra
    Philips WhiteVision ultra обеспечивает потрясающий свет температурой 4200 К — это самый белый свет в нашей линейке, который разрешено использовать на дорогах общего пользования.
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    longlife ecovision

    Longlife EcoVision
    Исключительная долговечность Philips LongLife EcoVision делает эти лампы выбором водителей, которые хотят тратить меньше времени и сил на обслуживание своего автомобиля.
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    Откройте для себя мощные лампы X-tremeVision Pro150

    характеристики XVP150

    Philips X-tremeVision Pro150 обеспечивают обзор, позволяющий вам и вашим близким ощущать себя в безопасности во время поездок.
    Технологические инновации

    Технологические инновации

     

    Исследования, разработки и отточенный производственный процесс — вот что стоит за технологическими инновациями. Элементы технологического прогресса объединяются воедино и позволяют создавать яркую, стильную и долговечную новую продукцию.
    Качество оригинальных комплектующих

    Качество оригинальных комплектующих

     

    Сейчас наши лампы выбирают более 100 производителей автомобилей, и они устанавливаются в более чем треть автомобилей по всему миру. Ведь наше качество и инновации имеют значение.
    • Переключить вид

    Потрясающие характеристики светового луча лампы для автомобильных фар Philips X-tremeVision Pro150 позволяют раньше распознавать угрозу и сохранять полный контроль над ситуацией на дороге, в каких бы условиях вы ни вели свой автомобиль.

     

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