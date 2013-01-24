Если вы сцеживаете молоко дома для ночного кормления или на работе, необходимо помнить о ключевых моментах, которые помогут все сделать правильно.



1. Планируйте заранее

Если вы знаете, что вам придется отлучиться от ребенка, начните каждый день сцеживать молоко за несколько недель до выхода на работу, чтобы привыкнуть к молокоотсосу.

2. Найдите удобное место

Чем вам будет комфортнее, тем проще будет сцеживать молоко. Для этой процедуры расположитесь в тихом и уединенном месте. Если нужно, создайте для себя комфортную атмосферу: приглушите свет и включите приятную музыку. Также выберите удобный стул или кресло с достаточной поддержкой спины.

3. Сцеживайте с той же частотой, с которой кормили бы ребенка сами

Для поддержания оптимального притока молока необходимо сцеживать молоко столько же раз в сутки, сколько кормили бы ребенка грудью. К примеру, если за время вашего отсутствия вы покормили бы ребенка трижды, сцедите молока не менее трех раз за это время.