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Многие мамы возвращаются на работу раньше окончания грудного вскармливания, но не готовы лишать малыша грудного молока. Именно поэтому они используют молокоотсосы (хотя это решение будет полезно и тем, кому просто нужно отлучиться по делам и не сможет покормить малыша сами). Таким образом малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока. Мы составили краткое руководство по сцеживанию молока, в котором разъяснили преимущества использования молокоотсоса, а также собрали советы по сцеживанию вне дома и хранению молока.