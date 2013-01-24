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    Руководство по сцеживанию молока для кормящих мам

    Руководство по сцеживанию молока для кормящих мам

    Время чтения: 6 мин

     

    Многие мамы возвращаются на работу раньше окончания грудного вскармливания, но не готовы лишать малыша грудного молока. Именно поэтому они используют молокоотсосы (хотя это решение будет полезно и тем, кому просто нужно отлучиться по делам и не сможет покормить малыша сами). Таким образом малыш по-прежнему сможет получать все полезные элементы из грудного молока. Мы составили краткое руководство по сцеживанию молока, в котором разъяснили преимущества использования молокоотсоса, а также собрали советы по сцеживанию вне дома и хранению молока.

    Преимущества использования молокоотсоса 

     

    Большинство женщин начинает сцеживать молоко через 6 месяцев грудного вскармливания. Для сцеживания молока используется молокоотсос — полезный инструмент, который помогает продолжать кормить ребенка грудным молоком. 

     

    Некоторые мамы уже в самом начале кормления начинают пользоваться молокоотсосом: например, если ребенку не удается правильно захватить сосок. 

     

    Другие женщины сцеживают молоко уже после установления нормального режима грудного вскармливания, чтобы малыша мог покормить ночью кто-то из членов семьи, или если маме нужно вернуться на работу. 

     

    Сцеживание молока — это более гибкий способ грудного вскармливания.

    Успешное начало

     

    Если вы сцеживаете молоко дома для ночного кормления или на работе, необходимо помнить о ключевых моментах, которые помогут все сделать правильно.

    1. Планируйте заранее

    Если вы знаете, что вам придется отлучиться от ребенка, начните каждый день сцеживать молоко за несколько недель до выхода на работу, чтобы привыкнуть к молокоотсосу.

     

    2. Найдите удобное место

    Чем вам будет комфортнее, тем проще будет сцеживать молоко. Для этой процедуры расположитесь в тихом и уединенном месте. Если нужно, создайте для себя комфортную атмосферу: приглушите свет и включите приятную музыку. Также выберите удобный стул или кресло с достаточной поддержкой спины.

     

    3. Сцеживайте с той же частотой, с которой кормили бы ребенка сами

    Для поддержания оптимального притока молока необходимо сцеживать молоко столько же раз в сутки, сколько кормили бы ребенка грудью. К примеру, если за время вашего отсутствия вы покормили бы ребенка трижды, сцедите молока не менее трех раз за это время. 

    Как выбрать молокоотсос

     

    Существует несколько типов молокоотсосов, каждый из которых имеет свои преимущества. Чтобы выбрать подходящий молокоотсос, подумайте о том, что вам нужно для комфортного сцеживания, а также о своем образе жизни в целом. Возможно, вам понадобится легкая и компактная модель, если вы подвижны, а может быть, вам больше подойдет молокоотсос для быстрого сцеживания.
    Электронный молокоотсос двойного сцеживания и соски Philips Avent

    Электрический молокоотсос двойного сцеживания серии Comfort

    Идеальное решение для мам, которые хотят сэкономить время
    Электрический молокоотсос двойного сцеживания серии Comfort является самым эффективным из трех видов. Это более дорогая модель, однако вы сможете сцеживать больше молока за более короткое время. Такой молокоотсос станет незаменимым помощником для мам, которые сцеживают молоко каждый день дома или на работе.
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    Одинарный электронный молокоотсос и соски Philips Avent

    Одинарный электрический молокоотсос серии Comfort

    Идеальное решение для мам, которым нужен универсальный прибор на каждый день
    Одинарный электрический молокоотсос серии Comfort — это самая портативная модель в линейке электрических молокоотсосов. Удобный дизайн и технологии, как и у электрического молокоотсоса двойного сцеживания, дополнены блоком аккумуляторов, который позволяет использовать прибор, даже если поблизости нет розетки электросети.
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    Ручной молокоотсос и соски Philips Avent

    Ручной молокоотсос серии Comfort

    Идеальное решение для мам, которым нужен портативный прибор для путешествий или нерегулярного использования
    Ручные молокоотсосы не так быстро сцеживают молоко, но они невероятно портативны. Вам нужен легкий прибор, который легко поместится в сумку или которым вы будете пользоваться только время от времени? Ручной молокоотсос — это удобное и простое решение.
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    Прочие полезные вещи, которые должны быть у вас под рукой

     

    Гормон, под воздействием которого из груди выделяется молоко, называется окситоцин. Стимулировать его выработку можно несколькими способами, в том числе просто увидев своего ребенка. Многим мамам легче сцеживать молоко, глядя на фотографию своего малыша. По окончании сцеживания остаточно выделяемое молоко может впитываться в одежду, поэтому будет полезно использовать вкладыши для бюстгальтера.

    Хранение сцеженного грудного молока

     

    После сцеживания молоко следует поставить в холодильник или заморозить. Перед кормлением его можно будет разморозить и подогреть. Вот несколько советов по безопасному хранению сцеженного молока. 

     

    • Используйте чистые контейнеры для хранения или пакеты для заморозки
    • Отмечайте на емкости дату сцеживания
    • Храните молоко в холодильнике при температуре 0–4°C (32–39 F) в течение не более 48 часов
    • Для заморозки уберите молоко в морозильную камеру сразу после сцеживания (хранить не более 3 месяцев)
    • Поставьте емкость с молоком ближе к задней стенке холодильника, а не в дверь — там более стабильная температура
    • Размороженным молоком можно кормить в течение 24 часов
    • Не замораживайте размороженное молоко повторно
    • Если вы хотите взять молоко с собой, перелейте его в герметичную емкость и положите в сумку хладоэлемент

     

    См. ниже ↓
    Что может потребоваться

    Philips Avent

    Контейнеры для хранения грудного молока

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    Общая оценка / 5
    1 награда
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      Philips Avent Контейнеры для хранения грудного молока

      SCF618/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Герметичное хранение грудного молока

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      Герметичное хранение грудного молока

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      Подготовка сцеженного грудного молока

       

      Эти советы помогут подготовить сцеженное грудное молоко к кормлению ребенка.

       

      • Разморозьте и подогрейте грудное молоко в горячей воде или в подогревателе детского питания
      • Не разогревайте молоко в микроволновой печи
      • Не кипятите его
      • Перед кормлением встряхните емкость с молоком
      • Перед кормлением проверьте температуру молока: она должна быть в диапазоне между температурой тела и комнатной температурой

      Последняя рекомендация

       

      Если вы никогда до этого не пользовались молокоотсосом, знайте, что сцеживание не должно быть резко неприятным. Расслабьтесь — так будет легче сцеживать молоко. Если вы сцеживаете в середине напряженного дня на работе или в неудобном и незнакомом месте, могут возникнуть некоторые трудности. Попробуйте потренироваться дома в комфортной обстановке, и вы скоро привыкнете к процессу.
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