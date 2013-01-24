- Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
- Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
- Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight
- Доступен в следующих размерах: 48", 55", 65"
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Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.
Простой доступ к ряду платформ, включая Netflix, Disney+ и YouTube, — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight.
Откройте для себя оригинальные шоу и фильмы в Apple TV+. Исследуйте премиальные каналы и фильмы, доступные к покупке или прокату. Все это — в приложении Apple TV.
*Предустановлено на новых телевизорах Philips с Android TV, доступно для ряда более старых телевизоров Philips с Android TV. Требуется подписка на Apple TV+.
Погрузитесь в легендарный и эксклюзивный контент от Disney, Pixar, Marvel, франшизы "Звездных войн", National Geographic и Star.
*Доступно только на телевизорах Philips с Android TV1
Телевизор Philips с DTS Play-Fi позволяет синхронизировать звук с ТВ на всех совместимых аудиоустройствах в разных комнатах.
Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.2
Наслаждайтесь просмотром, не отвлекая других людей! Оцените наши наушники для ТВ.
¹Disney+ доступен на всех телевизорах Philips с Android TV. Disney+ на данный момент недоступен на телевизорах Philips SAPHI TV. Требуется подписка на Disney+. Согласно условиям на www.disneyplus.com © 2020 Disney и связанные юридические лица.
²Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android 8 или выше. Он доступен в некоторых странах и на некоторых языках, включая английский, немецкий и французский. Список поддерживаемых языков и стран будет постепенно расширяться. Актуальную информацию можно узнать в нашей службе поддержки потребителей.
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