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    Smart TV
    Телевизоры Philips Smart TV

    Philips Smart TV

    Подключайтесь. Смотрите. Наслаждайтесь.

    Откройте для себя телевизоры Philips

      Наши фавориты

      Серия OLED 806
      65OLED806/12

      Телевизор Philips OLED 806 4K Android Smart TV

       

      • Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ 
      • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos 
      • Полное погружение. 4-сторонняя подсветка Ambilight 
      • Доступен в следующих размерах: 48", 55", 65"
      OLED 806 - IF Design Award
      OLED 806 - Red Dot Design Award
      Подробнее

      Серия Performance
      65PUS8506/12

      4K Smart TV Philips Performance на базе ОС Android TV

       

      • Всегда идеальное изображение. Процессор P5 
      • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos 
      • Захватывающая 3-сторонняя подсветка Ambilight 
      • Доступен в следующих размерах: 43", 50", 58", 65", 70", 75"
      Серия Performance 8506 - IF Design Award
      Серия Performance 8506 - Red Dot Design Award
      Подробнее
      Что такое Smart TV?

      Что такое Smart TV?

       

      Крупнобюджетные блокбастеры. Самые новые игры. Телевизоры Smart TV открывают доступ к целому миру контента в Интернете, а также поддерживают голосовое управление.
      Телевизоры Philips Smart TV

      Телевизоры Philips Smart TV    

       

      Простой доступ к ряду платформ, включая Netflix, Disney+ и YouTube, — это только начало. Вы можете попросить Philips Smart TV найти фильмы и игры, а также управлять с его помощью устройствами "умного дома" и многое другое. Вам обязательно понравится превосходное качество изображения и волшебство Philips Ambilight.  

      Мир безграничного контента  


      Любые контент-платформы. Всегда идеальное качество изображения. Ваш телевизор Philips Smart TV может показывать контент в любых форматах HDR и в интеллектуальном режиме повышает качество материалов низкого разрешения, чтобы они выглядели лучше.
      Netflix
      Youtube
      AppleTV+
      Megogo
      Divan TV
      Facebook watch
      Disney+
      Netflix
      Youtube
      AppleTV+
      Megogo
      Divan TV
      Facebook watch
      Disney+
      Smart TV с Netflix

      Netflix


      Телешоу и фильмы, о которых все говорят. Специальная кнопка Netflix на пульте поможет погрузиться в особый мир.
      Smart TV с YouTube

      Youtube


      Узнайте, что смотрит мир, и смотрите это в более высоком качестве на своем Philips Android TV.
      Smart TV c Apple TV

      Apple TV+


      Откройте для себя оригинальные шоу и фильмы в Apple TV+. Исследуйте премиальные каналы и фильмы, доступные к покупке или прокату. Все это — в приложении Apple TV. 

       

      *Предустановлено на новых телевизорах Philips с Android TV, доступно для ряда более старых телевизоров Philips с Android TV. Требуется подписка на Apple TV+.
      Smart TV c Megogo

      M E G O G O


      Провайдер развлечений для всей семьи — сотни каналов, тысячи фильмов, сериалы, мультики, спортивные и киберспортивные трансляции, даже аудиокниги и подкасты.
      Smart TV c Divan

      Divan.TV


      Больше 220 каналов, 50 000 фильмов в год и топовые мировые сериалы.
      Smart TV c Facebook Watch

      Facebook Watch


      Понравилось? Очень понравилось! Ищите и смотрите видео, рекомендуемые на основании ваших интересов и подписок. На Facebook Watch вы всегда найдете новый и интересный контент для просмотра. 
      Телевізор Smart TV з Disney+

      Disney+


      Погрузитесь в легендарный и эксклюзивный контент от Disney, Pixar, Marvel, франшизы "Звездных войн", National Geographic и Star.

       

      *Доступно только на телевизорах Philips с Android TV1
      Philips Android TV

      Ваш Philips Android TV 


      Смотрите любимый контент так, как нравится именно вам. Управляйте телевизором Philips с Android TV с помощью Google. Выбирайте из более чем 400 000 фильмов и телешоу, слушайте музыку, играйте и транслируйте контент с мобильного устройства на телевизор посредством Chromecast. 
      Модельный ряд Philips Android TV
      Philips SAPHI TV

      Ваш Philips SAPHI TV 


      Удобный поиск нужного контента. Удобное меню SAPHI со значками позволяет легко находить любимые приложения. Искать контент также стало проще, а управлять настройками Philips Smart TV можно на главном экране.
       
      Модельный ряд Philips Saphi TV

      Подключите и наслаждайтесь

      От голосовых ассистентов до мультирум-системы  
      Домашние аудиосистемы
      Домашние аудиосистемы
      Домашние аудиосистемы — это просто

      Домашние аудиосистемы — это просто 

       

      Телевизор Philips с DTS Play-Fi позволяет синхронизировать звук с ТВ на всех совместимых аудиоустройствах в разных комнатах.
      Philips Smart TV с Play-Fi
      Дополнительная информация
      Голосовой ассистент
      Голосовой ассистент
      Голосовое управление

      Голосовое управление

       

      Хотите находить фильмы, получать ответы на экране и управлять устройствами "умного дома"? Просто сообщите об этом телевизору.2
      Philips Smart TV с Google Ассистентом
      Philips Smart TV: встроенная функция Alexa
      Philips Smart TV — совместимо с Amazon Alexa
      Chromecast
      Chromecast
      Трансляция на ТВ с мобильных устройств

      Трансляция на ТВ с мобильных устройств 


      Легко транслируйте фотографии, музыку и многое другое напрямую с мобильного устройства на Philips Smart TV. 
      Philips Smart TV со встроенным Chromecast
      Не отвлекайте других
      Не отвлекайте других
      Не отвлекая других

      Не отвлекая других

       

      Наслаждайтесь просмотром, не отвлекая других людей! Оцените наши наушники для ТВ. 
      Смотреть наушники для ТВ
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      ¹Disney+ доступен на всех телевизорах Philips с Android TV. Disney+ на данный момент недоступен на телевизорах Philips SAPHI TV. Требуется подписка на Disney+. Согласно условиям на www.disneyplus.com © 2020 Disney и связанные юридические лица.

      ²Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android 8 или выше. Он доступен в некоторых странах и на некоторых языках, включая английский, немецкий и французский. Список поддерживаемых языков и стран будет постепенно расширяться. Актуальную информацию можно узнать в нашей службе поддержки потребителей.

      Встречайте наши Smart TV

      Показать все модели Smart TV

      Больше о телевизорах Philips со Smart TV

      Чтобы увидеть подробную информацию, нажмите ⓘ
      Philips OLED TV

      OLED TV 

      Обзор
      • Реалистичная картинка OLED с P5 ИИ
      • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
      • Световое шоу с 3- или 4-сторонней подсветкой Ambilight
      Телевизоры Philips серии Performance

      Серия Performance 

      Обзор
      • LED-телевизор 4K с P5 для идеальной четкости
      • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
      • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight

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