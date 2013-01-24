

Откройте для себя оригинальные шоу и фильмы в Apple TV+. Исследуйте премиальные каналы и фильмы, доступные к покупке или прокату. Все это — в приложении Apple TV.

*Предустановлено на новых телевизорах Philips с Android TV, доступно для ряда более старых телевизоров Philips с Android TV. Требуется подписка на Apple TV+.