Служба поддержки Philips
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Время работы зубной щетки Sonicare от аккумулятора зависит от того, насколько часто и долго вы чистите зубы. На основании двух 2-минутных сеансов чистки ежедневно полного заряда аккумулятора хватит не менее чем на 2–3 недели использования. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с работой аккумулятора зубной щетки, нажмите на эту ссылку, чтобы запустить процедуру замены по гарантии.
Информация на данной странице относится к моделям: HX6807/51 , HX6807/28 , HX6850/47 . Показать больше ›