Служба поддержки Philips Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?

Время работы зубной щетки Sonicare от аккумулятора зависит от того, насколько часто и долго вы чистите зубы. На основании двух 2-минутных сеансов чистки ежедневно полного заряда аккумулятора хватит не менее чем на 2–3 недели использования. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с работой аккумулятора зубной щетки, нажмите на эту ссылку, чтобы запустить процедуру замены по гарантии.