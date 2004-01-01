Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Примітка. Якщо ви перебуваєте в Китаї і придбали зубну щітку до 1 вересня 2024 року, зателефонуйте за номером 4008 800 008 для підтримки.
Стандартний зарядний пристрій
Примітка: Цей зарядний пристрій не можна використовувати з моделями серій DiamondClean та Prestige.
Ідентифікатори моделей:
Зарядний пристрій 9900 Prestige
Зарядний пристрій Prestige 9900 постачається із зарядною платформою та зарядною підставкою.
Поставте підставку на платформу. Потім вставте ручку зубної щітки в підставку.
Зарядна платформа буде мати номер моделі CBB1001 або CBB2001 залежно від кольору.
Зарядні пристрої DiamondClean, DiamondClean Smart та DiamondClean 9000
Зарядні пристрої DiamondClean та DiamondClean Smart виглядають схожими, але вони працюють лише з зубною щіткою з комплекту. Див. таблицю нижче і перевірте, чи код на дні зарядного пристрою сумісний із кодом унизу ручки зубної щітки.
|Модель електричної зубної щітки
|Код на нижній частині ручки
|Код на нижній частині зарядного пристрою
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001