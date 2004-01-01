

    Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?

    Оновлено 28 серпня 2024 року
    Радимо використовувати зарядний пристрій, який входить у комплект із зубною щіткою Philips Sonicare. Деякі моделі зарядних пристроїв також взаємозамінні. Нижче наведено різні типи зарядних пристроїв, які підходять для вашої зубної щітки Sonicare.

    Примітка. Якщо ви перебуваєте в Китаї і придбали зубну щітку до 1 вересня 2024 року, зателефонуйте за номером 4008 800 008 для підтримки.

    Стандартний зарядний пристрій

    Усі зубні щітки Sonicare, які мають отвір в основі ручки, можуть використовувати наші зарядні пристрої, які мають фіксований штифт на платформі. 
    Примітка: Цей зарядний пристрій не можна використовувати з моделями серій DiamondClean та Prestige.
    Ідентифікатори моделей:
    Зарядний пристрій 9900 Prestige

    Зарядний пристрій Prestige 9900 постачається із зарядною платформою та зарядною підставкою.
    Поставте підставку на платформу. Потім вставте ручку зубної щітки в підставку.
    Зарядна платформа буде мати номер моделі CBB1001 або CBB2001 залежно від кольору.
     

    Зарядні пристрої DiamondClean, DiamondClean Smart та DiamondClean 9000

    Зарядні пристрої DiamondClean та DiamondClean Smart виглядають схожими, але вони працюють лише з зубною щіткою з комплекту. Див. таблицю нижче і перевірте, чи код на дні зарядного пристрою сумісний із кодом унизу ручки зубної щітки.
     

    Модель електричної зубної щіткиКод на нижній частині ручкиКод на нижній частині зарядного пристрою
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6807/28 , HX6830/44 , HX6850/47 , HX7403/05 , HX6807/51 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX7428/02 , HX7101/03 , HX7423/01 , HX7420/01 , HX7101/02 , HX7406/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7400/06 , HX7113/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7101/01 , CP0557/01 , CP0551/01 , CP0556/01 , HX7421/01 , HX7108/02 , HX6851/53 , HX7403/01 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX6851/34 , HX6800/35 , HX6807/35 , HX6806/04 , HX6807/63 , HX6839/28 , HX6877/28 , HX6850/34 , HX6877/68 , HX6803/04 , HX6836/24 , HX9342/02 , HX6871/47 , HX6830/35 , HX6721/35 , HX6711/02 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX8911/01 , HX8923/34 , HX9172/14 , HX9362/67 , HX9903/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX6800/44 , HX6850/57 , HX6859/68 , HX6848/92 , HX6801/04 , HX6800/63 , HX6857/28 , HX6888/89 , HX6888/90 , HX6830/53 , HX6807/24 , HX6806/03 , HX6870/34 , HX6859/35 , HX6857/35 , HX6877/35 , HX6870/47 , HX6851/29 , HX6856/17 , HX6859/34 , HX6877/34 , HX6859/29 , HX6876/29 , HX6877/29 , HX6807/04 , HX6212/90 , HX9334/41 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/87 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9924/47 , HX9903/13 , HX9924/07 , HX8911/02 , HX9394/40 , HX9352/30 , HX9142/32 , HX9372/04 , HX9334/34 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9332/04 , HX6731/02 , HX6511/50 , HX6902/02 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

