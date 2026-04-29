Служба підтримки Philips На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?

Ресурс батареї зубної щітки Sonicare залежить від того, як часто і як довго ви користуєтеся щіткою. У разі чищення двічі на день протягом двох хвилин батарея працюватиме щонайменше два-три тижні з повним зарядом. Якщо у вас виникли проблеми з батареєю зубної щітки, натисніть це посилання, щоб розпочати процес гарантійної заміни.