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На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?

Ресурс батареї зубної щітки Sonicare залежить від того, як часто і як довго ви користуєтеся щіткою. У разі чищення двічі на день протягом двох хвилин батарея працюватиме щонайменше два-три тижні з повним зарядом. Якщо у вас виникли проблеми з батареєю зубної щітки, натисніть це посилання, щоб розпочати процес гарантійної заміни.  

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6807/51 , HX6807/28 , HX6850/47 . Показати більше  ›

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