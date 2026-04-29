Как определить окончание зарядки Philips OneBlade?

На моделях с индикатором на передней панели устройства значок будет мигать оранжевым, указывая на низкий заряд аккумулятора. Значок будет мигать зеленым во время зарядки, а после окончания зарядки будет гореть ровным светом. Полная зарядка этих устройств занимает около 4 часов.



На моделях, где индикатор зарядки расположен на зарядном устройстве, индикатор на нем загорится оранжевым светом. Он будет гореть ровным светом, пока зарядное устройство подключено к сети. Полная зарядка этих устройств занимает около 8 часов.

