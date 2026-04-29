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Как определить окончание зарядки Philips OneBlade?

На необходимость зарядки устройства Philips OneBlade на большинстве моделей указывает индикатор зарядки, расположенный на ручке устройства. Индикатор может иметь форму светового кольца, полос или цифрового значения. Индикатор зарядки также можно найти в приложении Philips Daily Care для моделей с подключением по Bluetooth. Некоторые модели не оснащены индикатором зарядки на ручке, вместо этого он расположен на зарядном устройстве.

Прочитайте статью ниже, чтобы узнать больше об индикации полного заряда аккумулятора OneBlade.
 

Информация на данной странице относится к моделям: QP2724/31 , QP1424/65 , QP6506/15 . Показать больше  ›

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