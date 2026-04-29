Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?

Кілька моделей OneBlade оснащено одним індикатором заряджання на ручці.



Якщо світлодіодний індикатор світиться постійно, як тільки ви підключаєте OneBlade до джерела живлення, світлодіод лише вказує на те, що пристрій живиться електроенергією. Світлодіод не зміниться, щоб вказати на те, що пристрій OneBlade повністю зарядився. Якщо це про ваш пристрій OneBlade, читайте посібник користувача, щоб визначити тривалість заряджання пристрою.



Якщо світлодіод на ручці OneBlade блимає у разі під’єднання до джерела живлення, він продовжуватиме блимати під час заряджання, а потім світитиметься постійно, коли пристрій зарядиться. Світлодіод вимкнеться через 30 хвилин після того, як OneBlade зарядиться для економії енергії.