Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?
Різні моделі OneBlade включають різні способи повідомлення про стан заряджання. Читайте інформацію нижче, виходячи з того, який опис найкраще відповідає вашій моделі.
Примітка. Через велику кількість моделей OneBlade, доступних у всьому світі, надання конкретних рекомендацій для кожної моделі призведе до дуже довгого списку! Тому ми просимо вас подивитися на вашу модель і порівняти її з описами нижче, щоб дізнатися більше. Крім того, ви можете прочитати про час заряджання і використання вашої моделі в наданому посібнику користувача.
Кільце з підсвіткою на ручці OneBlade блимає під час заряджання та світиться без блимання, коли пристрій повністю зарядиться. Кільце з підсвіткою вимкнеться через 30 хвилин після повного заряджання OneBlade для економії енергії.
У разі підключення через Bluetooth можна знайти точний відсоток заряду батареї в додатку OneBlade.
Кілька моделей OneBlade оснащено одним індикатором заряджання на ручці.
Якщо світлодіодний індикатор світиться постійно, як тільки ви підключаєте OneBlade до джерела живлення, світлодіод лише вказує на те, що пристрій живиться електроенергією. Світлодіод не зміниться, щоб вказати на те, що пристрій OneBlade повністю зарядився. Якщо це про ваш пристрій OneBlade, читайте посібник користувача, щоб визначити тривалість заряджання пристрою.
Якщо світлодіод на ручці OneBlade блимає у разі під’єднання до джерела живлення, він продовжуватиме блимати під час заряджання, а потім світитиметься постійно, коли пристрій зарядиться. Світлодіод вимкнеться через 30 хвилин після того, як OneBlade зарядиться для економії енергії.
Якщо на штекері/адаптері OneBlade є світлодіод, він світитиметься постійно під час під’єднання до джерела живлення і не зміниться, коли OneBlade повністю зарядитися.
Якщо це про ваш пристрій OneBlade, читайте посібник користувача, щоб визначити тривалість заряджання пристрою.
Відсоток заряду батареї на ручці OneBlade збільшуватиметься під час заряджання. Пристрій повністю зарядиться, коли значення досягне 100%.
Якщо OneBlade має низький рівень заряду батареї, під час під’єднання пристрою до джерела живлення блиматиме найнижча смуга заряду. Коли батарея зарядиться на 1/3, найнижча смуга світитиметься безперервно, а друга смуга почне блимати.
Ця послідовність буде продовжуватися до тих пір, поки всі 3 смуги не будуть світитися безперервно, позначаючи, що пристрій OneBlade повністю зарядився. Смуги заряду вимкнуться через 30 хвилин після завершення заряджання OneBlade для економії енергії.
Читайте посібник користувача, щоб дізнатися рекомендований час заряджання для своєї моделі OneBlade (зазвичай 8 годин).
Якщо ви не впевнені, чи Philips OneBlade заряджається, спробуйте ввімкнути пристрій, коли він під’єднаний до джерела живлення. Якщо пристрій не ввімкнеться, це означає, що він заряджається.
Це тому, що всі моделі Philips OneBlade мають функцію безпеки, яка запобігає їх ввімкненню під час заряджання. Це мінімізує ризик намокання виробу (наприклад, у разі використання для вологого гоління), який під’єднано до джерела живлення.
Примітка. Якщо ваша модель OneBlade має світлодіодний або цифровий індикатор зарядження на ручці, це також вказує на те, що виріб заряджається.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:QP2724/31 , QP1424/65 , QP6506/15 . Показати більше ›