КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Як дізнатися, чи пристрій Philips OneBlade зарядився повністю?

Різні моделі OneBlade включають різні способи повідомлення про стан заряджання. Читайте інформацію нижче, виходячи з того, який опис найкраще відповідає вашій моделі.

Примітка. Через велику кількість моделей OneBlade, доступних у всьому світі, надання конкретних рекомендацій для кожної моделі призведе до дуже довгого списку! Тому ми просимо вас подивитися на вашу модель і порівняти її з описами нижче, щоб дізнатися більше. Крім того, ви можете прочитати про час заряджання і використання вашої моделі в наданому посібнику користувача.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1424/65 , QP6506/15 . Показати більше  ›

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips