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Як використовувати OneBlade на тілі?

За допомогою Philips OneBlade можна підстригати, голити та стилізувати волосся на тілі, зокрема в інтимних зонах. Для гоління великих ділянок тіла, таких як ноги, руки або тулуб, можна використовувати звичайне лезо OneBlade із будь-якими насадками. Для підрівнювання та гоління чутливих зон, таких як пахові западини або пахви, використовуйте насадки, описані нижче.

Порада. Ви можете придбати набір для тіла OneBlade у нашому інтернет-магазині. Комплект для тіла сумісний з усіма моделями OneBlade, включаючи OneBlade Pro та OneBlade Norelco.

Примітка. Philips OneBlade призначено для підстригання та гоління волосся на обличчі й тілі. Його не призначено для підстригання чи гоління волосся на голові (шкірі голови). Зверніться до Philips, щоб вибрати машинки для підстригання волосся та багатофункціональні бритви для волосся на голові.
 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP1924/20 , QP2724/31 , QP1424/65 . Показати більше  ›

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