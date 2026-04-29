Служба підтримки Philips Як використовувати OneBlade на тілі?

За допомогою Philips OneBlade можна підстригати, голити та стилізувати волосся на тілі, зокрема в інтимних зонах. Для гоління великих ділянок тіла, таких як ноги, руки або тулуб, можна використовувати звичайне лезо OneBlade із будь-якими насадками. Для підрівнювання та гоління чутливих зон, таких як пахові западини або пахви, використовуйте насадки, описані нижче.

Порада. Ви можете придбати набір для тіла OneBlade у нашому інтернет-магазині. Комплект для тіла сумісний з усіма моделями OneBlade, включаючи OneBlade Pro та OneBlade Norelco.



Примітка. Philips OneBlade призначено для підстригання та гоління волосся на обличчі й тілі. Його не призначено для підстригання чи гоління волосся на голові (шкірі голови). Зверніться до Philips, щоб вибрати машинки для підстригання волосся та багатофункціональні бритви для волосся на голові.



Гоління з OneBlade Intimate Леза Philips OneBlade Intimate забезпечують ретельне гоління з меншою ймовірністю порізів.



Поради щодо гоління для чоловіків: Коли ви голите мошонку, важливо розправити шкіру пальцями вільної руки й притримувати її якомога щільніше. Це забезпечить гладку поверхню, по якій ковзатиме лезо, що дасть кращі результати гоління та зменшить ризик порізів. Голіть мошонку по одній ділянці за раз, намагаючись тримати шкіру натягнутою й максимально вільною від зморшок.



Поради щодо гоління для жінок: Коли ви голите внутрішню частину зовнішніх статевих губ, натягуйте зовнішні статеві губи для запобігання контакту леза з внутрішніми статевими губами. Захистіть внутрішні статеві губи вільною рукою.



Для гоління за допомогою насадки для захисту шкіри виконайте наведені нижче дії.



1. Встановіть лезо для інтимних ділянок на ручку OneBlade.

2. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

3. Вільною рукою потягніть невелику ділянку шкіри двома пальцями, щоб розтягнути шкіру й підняти волосся. Прикладайте лезо тільки на повністю натягнуту шкіру. Додаткові відомості дивіться у підказках нижче.

4. Перевірте, чи лезо має повний контакт зі шкірою й не утримується під кутом.

5. Повільно ведіть пристроєм, злегка притискаючи. Під час гоління слідкуйте, щоб шкіра була натягнутою.



Після завершення гоління вимкніть пристрій і ретельно почистіть його.



Детальні інструкції читайте в розділі поширених запитань Як чистити OneBlade?.

Гоління з системою захисту чутливої шкіри Перш ніж підстригати й голити чутливі ділянки, слід спочатку помити волосся. Система захисту чутливої шкіри забезпечує ретельне гоління із меншою ймовірністю порізів.



Як використовувати систему захисту чутливої шкіри:



1. Встановіть систему захисту чутливої шкіри на лезі пристрою, легенько натискаючи до фіксації.



2. Робіть плавні, стійкі рухи за допомогою OneBlade. Переміщайте бритву назад і вперед, щоб захоплювати волосся, що росте в різних напрямках. За потреби натягніть шкіру вільною рукою, щоб поголити зморшкуваті ділянки, такі як мошонка.



3. Після завершення гоління зніміть насадку з пристрою. Сполосніть і почистьте насадку та OneBlade теплою водою.

Гоління з гребінцем для тіла Гребінець для тіла підстригає волосся до довжини 5 мм. Не використовуйте той самий гребінець на обличчі й інших частинах тіла з міркувань гігієни.



Як використовувати гребінець для тіла:



1. Під’єднайте гребінець для тіла до леза OneBlade, легко натискаючи до фіксації.

2. Поголіться за допомогою гребінця для тіла. Для найкращих результатів підстригайте волосся проти напрямку його росту.

3. Після завершення гоління зніміть насадку з пристрою. Сполосніть і почистьте насадку та OneBlade теплою водою.