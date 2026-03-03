Компанія Philips відповідально ставиться до використання природних ресурсів, і ми ставимо за мету виготовляти упакування наших виробів із перероблених матеріалів і таких, що підлягають переробці. Ми видалили адаптер живлення, що дозволяє уникнути еквіваленту понад 19 млн пластикових пляшок на сміттєзвалищах. Проте, якщо вам потрібен адаптер, зв’яжіться з нами одним із варіантів, які подано нижче на цій сторінці.
