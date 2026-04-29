Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?

Якщо ви заряджаєте виріб Philips у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті), завжди використовуйте адаптер IPX4 для безпечного заряджання. IPX4 вказує на те, що адаптер захищений від бризок.



Який би адаптер ви не вибрали, переконайтеся, що він відповідає вимогам нижче (ця інформація зазвичай буде надрукована на самому адаптері).



Вхідна напруга: 100–240 В.

Вихідна напруга: 5 В.

Вихідна потужність: 1 А або вище.

Водонепроникність: IPX4* для вологого середовища.

Знак схвалення: відповідний знак схвалення/сертифікації для вашої країни (наприклад, CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM тощо).



Увага! Використання несертифікованого адаптера може бути небезпечним або спричинити серйозні травми. Перед тим як чистити виріб водою, завжди від’єднуйте його від адаптера.

*Порада: X у позначенні IPX4 є заповнювачем, і на його місці може бути інша цифра (наприклад, IP24 або IP44) в описі адаптера. Якщо друга цифра після "IP" є "4", адаптер класифікується як захищений від бризок.