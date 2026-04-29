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Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?

Рекомендуем заменять пустышку после 4 недель использования в целях безопасности и гигиеничности. При наличии каких-либо повреждений пустышку следует заменить, даже если 4 недели еще не прошло. Рекомендуем тщательно проверять пустышку на отсутствие повреждений перед каждым использованием — для этого потяните ее во все стороны.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF075/11 , SCF075/12 . Показать больше  ›

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