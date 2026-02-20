Служба поддержки Philips Снятие и установка бритвенной головки на Philips Ladyshave

Бритвенную головку на Philips Ladyshave легко заменить. Бритвенная сетка должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Это может привести к снижению эффективности прибора и даже раздражению кожи. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.



Чтобы прибор Ladyshave работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте его после каждого использования. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.



Если необходимо заменить насадку, очистить головку или заменить бритвенную сетку, вы сможете легко снять необходимый компонент.



Следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите полезное видео ниже.

Установка бритвенной головки Нажмите на головку, чтобы установить ее на корпус бритвы. Снятие бритвенной головки Чтобы снять бритвенную головку, нажмите кнопку отсоединения на задней части бритвы.

Снятие сетки Некоторые модели оснащены кнопкой снятия сетки.



Чтобы снять бритвенную сетку, сдвиньте вправо фиксатор держателя сетки на задней части бритвенной головки (рис. 1).



Чтобы снять бритвенную сетку без специальной кнопки, аккуратно потяните за зубцы (рис. 2).

