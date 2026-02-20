КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Использование женской бритвы Satin в ванной и душе

Да, женская бритва Philips водонепроницаема и может использоваться в душе. В целях безопасности эта бритва поддерживает только беспроводной режим работы и не будет включаться при подключении к электросети. См. видео ниже для получения дополнительной информации о беспроводной работе устройства. 

Информация на данной странице относится к моделям: BRL128/00, BRL130/00.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips