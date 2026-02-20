Служба поддержки Philips Использование женской бритвы Satin в ванной и душе

Да, женская бритва Philips водонепроницаема и может использоваться в душе. В целях безопасности эта бритва поддерживает только беспроводной режим работы и не будет включаться при подключении к электросети. См. видео ниже для получения дополнительной информации о беспроводной работе устройства.