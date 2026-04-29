Служба поддержки Philips В каких странах доступно приложение Sonicare?

Приложения Sonicare и Sonicare For Kids доступны для устройств Android и iOS. Ниже представлен список стран, в которых доступно приложение.

Приложение Sonicare for Kids доступно в Беларуси. Оно недоступно в Греции, Кувейте, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Казахстане, Израиле, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Северная Америка Европа Ближний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион Африка Канада Австрия Кувейт Австралия Южная Африка США Бельгия Саудовская Аравия Китай Мексика Болгария Объединенные Арабские Эмираты Япония Хорватия Малайзия Чехия Новая Зеландия Дания Сингапур Эстония Южная Корея Финляндия Таиланд Франция Германия Греция Венгрия Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Россия Cepбия Словакия Словения Испания Швеция Швейцария Украина Великобритания

Казахстан

Израиль

Индейка

