Чем различаются пустышки Philips Avent?

Пустышки Philips Avent для новорожденных — это наши самые легкие и маленькие пустышки без кольца, которые предназначены для новорожденных. Это значит, что кожа не подсыхает и на ней не появляется раздражение. В комплект пустышки ultra start также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra start также доступна в варианте Nighttime.