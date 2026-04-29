Чем различаются пустышки Philips Avent?

Узнайте, чем отличаются пустышки Philips Avent ultra start, ultra soft, ultra air и Soothie от наших обычных пустышек.
Пустышки Philips Avent для новорожденных — это наши самые легкие и маленькие пустышки без кольца, которые предназначены для новорожденных. Это значит, что кожа не подсыхает и на ней не появляется раздражение. В комплект пустышки ultra start также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra start также доступна в варианте Nighttime.
Пустышка Philips Avent ultra soft обладает мягким и гибким нагубником, который не оставляет отметин и не раздражает кожу. В комплект пустышки ultra soft также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra soft доступна в вариантах для 0–6, 6–18 и 18+ месяцев.
Пустышка Philips Avent ultra air пропускает больше воздуха, чем другие пустышки Philips Avent. Это значит, что кожа не подсыхает и на ней не появляется раздражение. В комплект пустышки ultra air также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra air доступна в вариантах Nighttime и для 0–6, 6–18 и 18+ месяцев.
Цельная силиконовая пустышка с удобным решением для удерживания пальцем поможет вам приучить малыша к пустышке, разместив палец внутри соски. Soothie доступна в круглом исполнении и в форме сердечка.
Информация на данной странице относится к моделям:SCF091/99 , SCF099/27 , SCF099/26 . Показать больше ›