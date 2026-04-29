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Как стерилизовать пустышку Philips Avent?

Пустышку Avent можно стерилизовать, прокипятив ее в воде или поместив в микроволновую печь. Узнайте, как это сделать, в статье ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/18 , SCF091/41 . Показать больше  ›

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