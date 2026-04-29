Как стерилизовать пустышку Philips Avent?

Пустышки Avent ultra start, ultra soft и ultra air можно стерилизовать в микроволновой печи, используя комплектный чехол для переноски.

Следуйте инструкциям ниже:

Промойте пустышки холодной проточной водой. Налейте 25 мл воды в чехол для переноски. Поместите пустышки в чехол и закройте крышку. Поместите чехол в микроволновую печь. Включите микроволновую печь на 3 минуты на мощности 700–1000 Вт. Дайте чехлу остыть в течение пяти минут. Вылейте воду из чехла.

Другие пустышки Avent, кроме ultra start, ultra soft и ultra air (например, Classic или Freeflow), нельзя стерилизовать в чехле для переноски. Пустышки Classic и Freeflow могут повредиться при стерилизации в чехле.