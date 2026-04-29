Как использовать OneBlade для бритья волос на теле?
Для подравнивания волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade можно использовать защитную насадку и насадки-гребни для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми устройствами OneBlade Face & Body. Если вы используете модель OneBlade Face, то можете приобрести комплект Face & Body отдельно в нашем интернет-магазине. Комплект Body совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.
Ниже вы можете ознакомиться с тем, как использовать насадки для бритья волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade.
Перед процедурой подравнивания и бритья чувствительных участков кожи убедитесь, что волосы чистые. Защитная насадка для чувствительной кожи обеспечивает более гладкое бритье и в то же время защищает кожу от порезов и ссадин. Всегда используйте защитную насадку при бритье чувствительных участков кожи, таких как область подмышек.
Инструкции по использованию защитной насадки для чувствительной кожи приведены ниже:
1. Установите защитную насадку для чувствительной кожи поверх лезвия устройства и несильно надавите на нее до щелчка.
2. Перемещайте OneBlade плавными и равномерными движениями. Перемещайте бритву движениями вперед и назад, чтобы срезать волоски, растущие в разных направлениях. При необходимости растягивайте кожу свободной рукой, чтобы сбрить волоски в морщинистых участках, таких как мошонка.
3. После бритья снимите насадку с прибора. Промойте и очистите OneBlade и насадку теплой водой.
Насадка-гребень для тела позволяет подравнивать волоски до длины 5 мм. Не используйте эту же насадку для бритья волос на лице и других частях тела в целях поддержания гигиены.
Инструкции по использованию насадки-гребня для тела приведены ниже:
1. Установите насадку-гребень для тела поверх лезвия OneBlade и несильно надавите на нее до щелчка. 2. Брейтесь с установленной насадкой-гребнем для тела. Для оптимального результата сбривайте волоски против направления их роста. 3. После бритья снимите насадку с прибора. Промойте и очистите OneBlade и насадку теплой водой.
Защитная насадка для кожи обеспечивает более гладкое бритье и в то же время защищает кожу от порезов и ссадин.
Совет по бритью для мужчин: При бритье мошонки натягивайте кожу таким образом, чтобы лезвие не касалось выступающих участков кожи.
Совет по бритью для женщин: При бритье внутри внешних половых губ убедитесь, что они растянуты таким образом, чтобы лезвие не касалось малых половых губ. Защищайте малые половые губы свободной рукой.
В инструкциях ниже рассказано, как бриться с защитной насадкой:
1. Установите защитную насадку поверх лезвия. 2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. 3. Свободной рукой растяните кожу на небольшом участке, чтобы приподнять волоски. Размещайте лезвие только на растянутой коже. 4. Разместите лезвие на коже под углом 90 градусов. Убедитесь, что лезвие имеет плотный контакт с кожей. 5. Медленно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. По мере работы с прибором проверяйте, что участок кожи, на котором вы бреете волосы, натянут.
По окончании бритья выключите устройство и тщательно очистите его.
Подробную информацию см. в часто задаваемых вопросах в категории "Как выполнять очистку OneBlade?".
Информация на данной странице относится к моделям:QP2724/31 , QP6506/15 , QP2724/23 . Показать больше ›