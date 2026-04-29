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Как использовать OneBlade для бритья волос на теле?

Для подравнивания волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade можно использовать защитную насадку и насадки-гребни для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми устройствами OneBlade Face & Body. Если вы используете модель OneBlade Face, то можете приобрести комплект Face & Body отдельно в нашем интернет-магазине. Комплект Body совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.

Ниже вы можете ознакомиться с тем, как использовать насадки для бритья волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade.
 

Информация на данной странице относится к моделям: QP2724/31 , QP6506/15 , QP2724/23 . Показать больше  ›

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