Как использовать OneBlade для бритья волос на теле?

Защитная насадка для кожи обеспечивает более гладкое бритье и в то же время защищает кожу от порезов и ссадин.



Совет по бритью для мужчин: При бритье мошонки натягивайте кожу таким образом, чтобы лезвие не касалось выступающих участков кожи.



Совет по бритью для женщин: При бритье внутри внешних половых губ убедитесь, что они растянуты таким образом, чтобы лезвие не касалось малых половых губ. Защищайте малые половые губы свободной рукой.



В инструкциях ниже рассказано, как бриться с защитной насадкой:



1. Установите защитную насадку поверх лезвия.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

3. Свободной рукой растяните кожу на небольшом участке, чтобы приподнять волоски. Размещайте лезвие только на растянутой коже.

4. Разместите лезвие на коже под углом 90 градусов. Убедитесь, что лезвие имеет плотный контакт с кожей.

5. Медленно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. По мере работы с прибором проверяйте, что участок кожи, на котором вы бреете волосы, натянут.



По окончании бритья выключите устройство и тщательно очистите его.



Подробную информацию см. в часто задаваемых вопросах в категории "Как выполнять очистку OneBlade?".

