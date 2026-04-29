Что означают символы на стайлере Philips?

Некоторые стайлеры поставляются с функцией дорожной блокировки, которая предотвращает случайно включение устройства во время поездок.



Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения.





Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.



Некоторые устройства располагают функцией дорожной блокировки без видимого индикатора. Блокировка и разблокировка этих устройств не отличается от этой процедуры на устройствах с индикатором дорожной блокировки. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд для активации и деактивации функции блокировки.

