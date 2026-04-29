КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Что означают символы на стайлере Philips?

Если вы не знаете, что означают индикаторы и значки на вашем стайлере Philips, прочтите нашу статью ниже.
 

Информация на данной странице относится к моделям: HC9420/15 , MG9531/15 , MG3920/15 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips